“Ay, ya... No partamos”: Cecilia Bolocco lanzó pregunta sin filtro a Máximo sobre su polola e incomodó a su hijo

Cecilia Bolocco protagonizó un incómodo momento con Máximo Menem, esto luego de hacerle una pregunta sobre su relación con Emilia Hidalgo.

Fue hace un par de semanas en donde los tortolitos comenzaron a subir fotos como pareja, confirmando que se encontrarían en medio de un romance.

Ahora, en una de sus transmisiones de Instagram, la exMiss Universo le preguntó a su único retoño algo sobre su polola, lo cual no le gustó para nada al influencer.

Todo comenzó cuando el joven de 21 años apareció en el live, en donde fue invitado a conversar con los usuarios que se encontraban viendo. Fue en ese momento que el estudiante de Arquitectura se percató que su pareja los estaba viendo.

“La Emilia nos está viendo en el live”, le comentó Máximo, lo que alegró a la exanimadora del Festival de Viña.

“Es su polola”, les explicó a los cibernautas susurrando, agregando que “es muy amorosa la Emi, es tan linda...”, expresó chocha la Ceci.

“Sí, es lo mejor”, contestó Menem.

Acto seguido, Cecilia le hizo la pregunta sin filtro: “¿Qué te enamoró de ella?”, a lo que Máximo contestó: “Ay, ya... No partamos”, advirtió.

“No, ya. No, qué atroz... sí, si soy muy preguntona”, se excusó Bolocco.

Finalmente, una de las personas que estaba en la transmisión le consultó al influencer como era su madre como suegra, a lo que no dudó en decir que era “lo mejor”.

El accidente de Máximo

Cabe recordar que en esa mismo video, Cecilia reveló el complejo accidente que tuvo su hijo mientras se encontraba trabajando en una maqueta para la universidad.

“Se cortó un dedo haciendo una maqueta, pero se sacó un pedazo. Sufrí mucho, porque yo estaba en Viña del Mar. Casi me morí, casi me desmayé, literal, cuando corté el teléfono”, relató la diseñadora de vestuario, quien justo ese día tuvo una salida con su marido, Pepo Daire.

En esa línea, contó que: “Fue atroz como me enteré (…) Lo llamo y me contesta medio ‘ido’, me dice ‘mamá, me llevan a rayos X, para ver si me saqué el hueso, cuánto me corté’”, recordó.

De hecho, fue tanta la desesperación y preocupación de la exMiss Universo que tuvo que ser calmada con su esposo.

“Casí me morí, le dije que se quedara tranquilo, empecé a llamar por si conseguía un cirujano, un especialista en manos. Al final no fue tan grave, pero me dio una pena mi tesoro. Me imaginaba lo peor, pensé que estaba con el dedo colgando”.