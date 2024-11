Daniela Aránguiz se refirió al caso de Jorge Valdivia tras reformalización: “Me han involucrado mucho y siento que esta mochila no es mía”

Este miércoles, en el panel de “Sígueme de TV+ se discutió la resolución de los Tribunales de mantener la medida cautelar de Jorge Valdivia de arresto domiciliario nocturno, mientras se investigan las denuncias por violación presentadas en su contra.

PUBLICIDAD

Mientras estaba este tema en el tapete, llegó la panelista Daniela Aránguiz, expareja y madre de los hijos de Valdivia. Sin embargo, ella prefirió no referirse al tema en profundidad. “Trato de no involucrarme mucho en este tema, porque ya me han involucrado mucho y siento que esta mochila no es mía", partió.

“Yo estoy separada hace dos años, obviamente lo respeto como el papá de mis hijos y como eso tendrá mi apoyo. Pero las cosas legales se resuelven en Tribunales, como se está resolviendo“, continuó.

“Yo te puedo hablar de la parte de mamá, y como mamá me deja muy tranquila la medida que se tomó, porque eso ayuda a que mis hijos tengan una relación diaria con él. Que los pueda ir a buscar o a dejar al colegio, las cosas que nosotros hacemos en el día a día”, aclaró.

Gissella Gallardo quería hablar sobre la resolución de la audiencia de reformalización, pero Daniela la frenó. “Te lo digo con mucho cariño. Yo no estoy aquí para que me hagan una entrevista porque, como dije, no me voy a entrometer en cosas que a mí no me corresponden“, apuntó.

“Prefiero no saber nada. Yo no tengo contacto con la abogada de Jorge, sólo hablamos como papás, le deseo lo mejor y que se aclare este problema, porque todo lo que le perjudique a él le perjudica a mis hijos y si les duele, me llega a mí. Yo no tengo idea de nada y prefiero no enterarme más de lo que uno se entera por la prensa”, aclaró.

Daniela Aránguiz Captura: Sígueme de TV+

El desmentido de Daniela Aránguiz

El tema siguió avanzando, y Camilísima hizo mención al supuesto sueldo que se habló que ganaba Paula Vial por defender a Jorge Valdivia, lo que se aseguró que rondaría los $70 a $60 millones de pesos. Ahí Aránguiz alzó la voz.

PUBLICIDAD

“Yo creo que eso es una falta de respeto, hablar de plata y contratos a los que no tienes acceso. Y eso yo lo puedo desmentir. De eso sí sé y no es así. Esas cifras están demasiado infladas“, sentenció y especuló que Claudio Rojas habló por la naturaleza del caso que cobraría un abogado. Por esto añadió, “es muy irresponsable que afirmen cosas que quizás no son”.

Finalmente, Daniela Aránguiz reveló que ella le aconsejó que no hablara con los medios. “Yo creo que en este caso, lo mejor es mantenerse en silencio hasta que realmente tenga una sentencia”, señaló.

“Yo le dije que mejor no hablara, obvio. Yo creo que cuando las cosas están claras, hay que hablarlas. Pero mientras que las cosas estén en una investigación, lo mejor es mantener silencio y estar resguardados”, cerró.