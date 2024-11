“Habría terminado hace dos meses”: Desmienten presunta infidelidad de Martina Orrego a quien fuera su pareja

En farandulandia no pierden el tiempo... y es que en las últimas horas dos figuras públicas fueron paparazzeadas bien cercanas en un restaurante de la capital: el exfutbolista Luis “Mago” Jiménez y la conocida locutora radial Martina Orrego.

En específico, ambos rostros fueron fotografiados en medio de una cena en la terraza del local Caoba, Vitacura. Y en ese sentido, este coqueteo trajo consigo los rumores de una presunta infidelidad de parte de Martina al actor de Mega Etienne Bobenrieth.

Frente a esto, durante el último capítulo de Zona de Estrellas, el periodista Hugo Valencia compartió una importante data que habría conseguido sobre esta situación amorosa.

“Tengo información exclusiva de esta historia... llegué al entorno cercano de uno de los protagonistas de ese triángulo (...) Ayer hozaron en este programa de decir que esta chica, Martina Orrego, periodista y locutora, le habría puesto el gorro a su expareja, al parecer, el actor de Mega Etienne Bobenrieth”, comenzó diciendo Valencia.

Sobre la relación de la comunicadora con el actor, Hugo mencionó que “ según lo que yo reporteé del entorno cercano de ella, es que esta relación del actor con la chica en cuestión, Martina, habría terminado hace dos meses, por lo bajo , período en el cual ellos sí se han seguido frecuentando, porque, digamos, hay gente en común que todavía los une, los vincula y que tienen buena onda, por lo menos hasta ayer”.

En una suerte de aclarar este supuesto engaño, el rostro de Zona Latina detalló que “por lo tanto, me descartan de que los besos con Mago Jiménez hayan sido una infidelidad por parte de la periodista; eso por un lado. Segundo, también salió en alguna parte –no sé dónde– que el Mago Jiménez se había ido de esta bar con Martina: según lo que a mí me dicen, eso no ocurrió. Ella se habría ido con una amiga”.

“Hace solo un par de semanas. De hecho, habían carreteado juntos una vez antes de este momento, porque tienen amigos en común: ella tiene un grupo de amigas, él tiene un grupo de amigos, se conocieron, agarraron re buena onda, pero nunca había pasado nada hasta esto que ocurrió el martes en la noche. Fue la primera vez que ellos se besaron”, cerró.