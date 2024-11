“Me fui a tomar un tecito a la prueba”: Pangal Andrade sin pelos en la lengua por su triunfo en ‘¿Ganar o Servir?’

El pasado domingo 3 de noviembre se vivió la gran final de ¿Ganar o Servir?, la cual se disputó entre Francisco Rodríguez y Pangal Andrade. Casi sin sudar, el deportista del Cajón del Maipo se proclamó como number one del programa de telerrealidad de Canal 13.

Andrade, quien logró llevarse la cuantiosa cifra de $25 millones gracias a su triunfo, se dio el tiempo de conversar con Publimetro, ahondando sobre este regreso a la realidad, respecto a la última prueba contra el exparticipante de Calle 7, y además, se refirió a un nuevo programa televisivo que estaría en rodaje con la marca Dove Men+Care.

“Me fui a tomar un tecito a la prueba”

Primero quisimos saber cómo se tomó esta vuelta a la vida cotidiana, ante lo que el exmonitor de Resistiré (Mega, 2019) reconoció que “ha sido intenso... yo soy bien del campo, no me muevo mucho. Me he quedado acá. La primera vez que salí fue el viernes pasado (15 de noviembre) y fui a Arica, a un evento. Locura un poco, pero se agradece el cariño tremendo de la gente, cómo confiaron, cómo me defendían en redes sociales: ha sido tremendo ”.

“Yo creo que una de las cosas que me impulsó a entrenar y a creerme más el cuento para el triunfo, fue la gente, fue cuático el cariño. Ha sido loca la vuelta”, añadió.

Andrade no tuvo pelos en la lengua para referirse a cómo vio la prueba final contra Rodríguez: “ Me fui a tomar un tecito a la prueba... ¿pa qué' andamos con cosas? Si llegan y te pintan que esta el nueve años invictos, que nunca ha perdido, que ganó Pelotón, que es una máquina, que es RoboCop... yo decía ‘chucha, este hue... va a salir volando‘”.

También entregó detalles acerca de lo que fue su preparación física: “Yo primera vez en un reality, o en mi vida, que hago dieta, dejé el azúcar y entrené con Rodrigo en el Orange durante un mes seguido, porque los otros meses no pude. De hecho, estaba preocupado: no pude porque me dio pubalgia (es una lesión que provoca dolor en la zona de la pelvis y la ingle)”.

Por lo anterior, se intranquilizó, puesto que “veía las historias de este hue... corriendo al cerro, saltando, mostrando fotos de sus piernas. Yo, sinceramente, dije ‘hay dos opciones: una, que le voy a volar la raja, porque me he entrenado mucho, o dos, que el hue... sea bueno y va a ser peleado‘”.

“Pero cuando llegué a la prueba, nos pusieron el chaleco, y de repente veo que en la primera vuelta el compadre se fundió, dije ‘no... pura chiva‘, o entrené mucho parece ”, agregó el de 39 años.

El programa de aventuras de Pangal

Tal como se mencionó en un comienzo, Pangal estaría preparando un programa televiso, que estaría en pleno rodaje con Dove Men+Care y sería de aventuras.

“Todavía no se cierra, pero estamos cerca de concretar algo muy entretenido (...)”, partió aclarando Andrade.