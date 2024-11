“No te he mentido, ya te dije la pulenta”: Marcianeke se lesionó tras pelea con Anaís Vilches en “Palabra de Honor”

Siguen los conflictos entre Marcianeke y Anaís Vilches dentro de “Palabra de Honor”, y es que la pareja sigue en crisis luego de la afirmación que realizó Fernanda Figueroa sobre conocer al cantante antes del encierro.

En este contexto, es donde Andrés Caniulef le preguntó directamente al artista urbano por su relación con la recién llegada.

Junto con asegurar que no recuerda a Fernanda de ningún lado, el joven contó que Anaís está muy celosa de la nueva recluta.

“Se puso celosa por alguien a la que no le doy ni bola, no la saludo, nada. Yo trato de evitar todos los celos, pero ella se asusta”, le dijo al periodista.

En efecto, el cantante se acercó a Anaís para intentar reconciliarse con ella, pero ésta lo rechazó por celos.

“Si tienes dudas pregúntale tú misma a ella”, le dijo el cantante, intentando hacerle cariño. A lo que Vilches respondió: “Me dijiste que nunca la habías visto. Eres mentiroso hueón, porque siempre me mientes en la cara siempre. Al final cuando pregunto siempre te dejan en la mesa”, le reclamó la joven al músico, asegurando que con esta discusión solamente está quedando mal ella.

La primer round

Tras la pelea con su novia, Marcianeke se retiró a llorar al patio, por lo que Anaís corrió a verlo y nuevamente lo encaró.

“¿Qué haces ahí? ¡Mi amor!... ¿Por qué lloras? Yo debería llorar, porque eres tú el que me miente a mí. Yo ya supe de dónde la conoces, es amiga de la Michelson”, le espetó la influencer.

“No la conozco, anda tú a preguntarle, en serio. Yo ya me aburrí”, le aseguró Marcianeke, notablemente afectado.

“Matías, por favor, me da vergüenza esto”, le dijo Vilches, en tanto Marcianeke le respondió: ¿Tú crees que me da orgullo está wea? Déjame solo”, le pidió.

La lesión de Marcianeke

“No te he mentido, ya te dije la pulenta. ¿Qué sabía yo que (Fernanda) era amiga de la otra h…? No la he visto en los carretes. Le voy a decir que ella te cuente todo, porque a mí no me crees nada. Esta vez no te estoy cuenteando, te lo digo a la cara”, le aseguró minutos más tarde, cuando Vilches nuevamente se acercó para intentar reconciliarse.

“No es que no te crea, es porque no me contaste antes”, le dijo Anaís, asegurando que está dolida.

Acto seguido, Marcianeke se alejó de ella y angustiado, golpeó fuertemente el suelo y terminó en enfermería con la mano cortada. Allí se encontró con Fabio Agostini, quien estaba siendo atendido.

“Tranquilo loco, no te calientes. Piensa un poco antes de hacer las cosas, te puedes joder la mano”, le aconsejó el español, quien fue testigo de cómo quedó la extremidad del cantante.