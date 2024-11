“Trataban de hundirme”: Michelle Carvalho y su decepción por la edición de Gran Hermano Chile

La indiscutida ganadora de Gran Hermano Chile 2024, Michelle Cavalho –quien logró el primer lugar gracias al 50,98% del voto popular– ha dejado en claro, mediante sus redes sociales, el brillante recibimiento que tuvo luego de coronarse el pasado jueves 24 de octubre.

Y haciéndole honor a este buen pasar, durante horas de esta tarde se estrenó en el canal del medio juvenil Vamo’ A Calmarno el capítulo 40 de su pódcast, en el que estuvo presente la modelo brasileña, Carvalho.

Al comienzo de la entrevista, el periodista Jaime Proox quiso saber si la number one de GH se desilusionó de algo del reality luego de ver distintos extractos ahora fuera de él. Frente a esto, la joven oriunda de Santo André, São Paulo (Brasil), reconoció que “ yo creo que un poco me dejó decepcionada la edición: la forma . O sea, agradezco que estaba el 24/7 (transmisión en vivo durante toda la duración del programa), que los fans podían ver de verdad ahí cómo fueron las cosas. Después, la edición que hacían para (el capítulo de) la noche, como que eso me decepcionó un poco . Siento que, en muchas oportunidades, me trataron de dejar mal: en vez de apoyarme y dejarme bien parada, trataban de hundirme un poco, pero tampoco lo lograron”.

Acto seguido, el otro comunicador parte del dúo, Roberto Rosinelli, le consultó si los otros programas de telerrealidad en que ha participado tenían una mayor cuota de edición, ante lo que Carvalho, sin ningún tapujo sostuvo que “sí... era una teleserie: grababan, los editaban (...) Los otros eran mucho más editados, y aparte, ponían solo mi peor versión. La gente no sabía cómo era yo en totalidad”.

Precisamente por esta transmisión ininterrumpida del reality del ojo que todo lo ve, la carioca dijo que “yo creo que fue hermoso, no solo para ellos, sino para mí también, que me vieran en mi totalidad completa: duchándome, durmiendo, si ronco, si no ronco, qué comía, si estaba enojada, si estaba feliz, si estaba triste, todo... y yo soy así tal cual como ustedes vieron ahí, o sea, no era un personaje: soy así todos los días ”.

