“Estoy separada hace dos años” y “a mí me gusta otra persona”: Daniela Aránguiz se sincera sobre su vínculo con Jorge Valdivia

Daniela Aránguiz se sinceró y habló sobre la actual relación que tiene con Jorge Valdivia, su exmarido y también el padre de sus hijos.

Cabe recordar que el exfutbolista fue formalizado por casos dos casos de violación y en estos momentos se encuentra cumpliendo con medidas cautelares, entre ellas arresto domicilario nocturno y arraigo nacional.

En este sentido, es donde Daniela comentó si es que existe la posibilidad de retomar un romance con el seleccionado.

En primera instancia, la panelista de farándula aclaró que su relación ha mejorado este último tiempo y han sabido ser una familia dejando atrás los problemas de pareja que tuvieron en el pasado.

“Se van a tener que acostumbrar a verme con Jorge Valdivia porque seré la madre de sus hijos hasta que me muera. Me van a ver en graduaciones, cumpleaños y todas las actividades propias de una familia, porque voy a ser la madre de sus hijos, pero eso no significa que voy a volver con Jorge. Hace 2 años estoy separada y no voy a volver con él”, comentó Aránguiz en el programa “Sígueme”.

Existe otra persona en el corazón de Aránguiz

En esa línea, Daniela aseguró que en estos momentos su corazón está ocupado por otra persona, pero que no tienen ninguna relación con ella.

“Nosotros habíamos logrado tener una relación buena como papás... No voy a volver con él, yo estoy separada de él hace dos años, a mí me gusta otra persona”, explicó.

“No tengo una relación. Soy una mujer soltera, pero mis gustos están con otra persona, él lo sabe (Valdivia) no es alguien de TV y lo respeto. Si Jorge quiere hacer su vida, es un problema de él, tiene el derecho de estar con quien quiera”, agregó Aránguiz.

Cabe recordar que Aránguiz y Valdivia fueron vistos durante esta semana almorzando juntos debido al cumpleaños de uno de sus hjios.