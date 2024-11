“¿Los amigos se besan en la boca?”: El impactante saludo de Kate Winslet y Leo DiCaprio en su reencuentro tras 8 años

Hace 27 años que se estrenó Titanic, protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio y recientemente se reunieron de nuevo.

PUBLICIDAD

Los famosos, quienes hicieron pareja hace mucho en esta película han formado una gran y sincera amistad de más de 20 años y su amor es genuino.

Recientemente, se reencontraron en un evento especial en Los Ángeles, pues ambos asistieron a la proyección de la nueva película protagonizada por la actriz, Lee, en el Harmony Gold Theatre.

¿Los amigos se besan en la boca? El impactante beso de Kate Winslet y Leo DiCaprio e su reencuentro a 27 años de Titanic

Leonardo DiCaprio le dedicó unas hermosas palabras a Kate Winslet, quien es su amiga por años y emocionó a los fans.

“Kate, mi querida amiga, tu trabajo en esta película ha sido nada menos que transformador. Yo sigo asombrado. Sigo admirando tu fuerza, tu pasión en cada uno de los proyectos que creas. Así que, sin más preámbulos, uno de los grandes talentos de mi generación: la única e inigualable Kate Winslet”, dijo DiCaprio.

Además, se dieron un beso en la boca, algo que parece que es habitual entre ellos y es como un saludo que se dan cada vez que se encuentran.

Ese beso ha generado emoción en los fans pues, aunque Leonardo tiene novia, su amistad con ella va más allá y el beso lo ven como algo normal y cotidiano.

PUBLICIDAD

Incluso, posaron juntos, abrazados, dejando ver que su amistad es sincera, y no es la única vez que se han visto.

Antes de este encuentro se habían encontrado en el 2016 en la alfombra roja de los Oscar, pero es la primera vez que coinciden en una proyección exclusiva, y vivieron este hermoso y emotivo momento que ha emocionado a los fans y donde se dedicaron hermosas palabras, y hasta el beso.

“Su amistad es tan grande ❤”, “el beso me mató”, “La sonrisa de Leo al final mientras entraba al escenario”, “dios mío se besaron, me mataron”, “Hay amigos tan cercanos y esto es normal para ellos, estoy orgulloso🥹❤️‍🔥”, “lo mejor que he visto en años”, “ellos son lo máximo, por favor sean pareja”, “mi pareja favorita en el mundo para siempre”, y “ese beso fue lo mejor”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Además en el 2008 volvieron a actuar en la película Solo un sueño, un drama basado en la novela de Richard Yates, y dejaron ver la gran química y admiración que existe entre ellos.