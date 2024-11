“Nunca fuiste nadie en la tele, sólo brillaste gracias a Edmundo”: Sergio Rojas arremete contra Félix Soumastre en “Palabra de Honor”

Sergio Rojas nuevamente está en medio de la polémica en “Palabra de Honor”, y es que el periodista se lanzó en contra de Félix Soumastre tras criticar el mundo de la farándula y su personalidad dentro del reality.

Todo comenzó cuando el panelista de “Que te lo digo” reveló los motivos por lo que decidió ingresar al encierro de Canal 13.

“Mi idea de participar en este reality era entender qué pasa por las mentes de los chicos reality. Soy un periodista viviendo una experiencia reality”, explicó.

Por su parte, Félix le comentó al periodista que hace eso porque no existen suficientes medios para cubrir farándula. “No hay programas de farándula. No estoy minimizando lo que haces, pero no hay farándula como había antiguamente”, opinó el ex “Amor ciego”.

“Ay Félix. Yo no hablo de música porque no es mi terreno, así que tú no hables de farándula, que es el mío”, le contestó Rojas, molesto.

El segundo round

Minutos después, en una nueva competencia individual de hombres, Sergio aprovechó el momento para quejarse de la actitud que tomó Soumastre hace un rato, y de pasada, arremetió en contra de los otros “Cara de galleta”, Dash y Malito.

“Esta casa se ha convertido en un Cuarto medio, donde hay desordenados, matones y personas que ponen sobrenombres. Los ‘Cara de galleta’ han mostrado una actitud poco adecuada, con un tinte violento en el verbo, y como no pudieron conmigo se fueron contra Andrés. Así que esto nos da más ganas de demostrar que no somos los más débiles”, sostuvo el periodista.

Específicamente sobre Soumastre, Rojas lo definió como que “no ha actuado a la altura de las circunstancias, pese a ser el más adulto y con más experiencia de vida. En vez de llamar a la serenidad, también en un tono más adulto, creo que también ha bajado al Cuarto medio B”.

Claramente el chico reality no se quedó callado, y también se lanzó en contra de su compañero de encierro.

“Todos sabemos y en la casa todos saben que la costumbre de Sergio es alterar la realidad (...) Yo sí considero que él es uno de los más débiles, efectivamente está siendo una piedra del zapato del reformatorio porque le gusta la cizaña, lleva y trae. Me parece un mal elemento, porque dice que todo lo que vea acá lo voy llevar a mi programa y eso es para generar expectación”, le contestó el también DJ, añadiendo que las declaraciones de Sergio en su espacio de Zona Latina son la mitad mentira y la otra mitad verdad.

“Por eso nunca fuiste nadie en la tele, sólo brillaste gracias a Edmundo. No te preocupes, que no hablaré de ti, no hablamos de gente que no genera rating, payaso”, le aseguró Rojas, dando a entender que Félix tiene poca relevancia en el mundo del espectáculo.