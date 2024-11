“Payaso, se está riendo en mi cara”: Oriana Marzoli le paró los carros a Facundo tras haberse jactado de tener algo con Gala Caldirola

Oriana Marzoli y Facundo González protagonizaron una de las discusiones más fuertes de “Palabra de Honor”, y es que la española le paró los carros al argentino tras escuchar rumores sobre supuesta infidelidad y que él habría comenzado una relación con ella solamente para ganar fama.

Cabe recordar que las dudas comenzaron cuando Sergio Rojas aseguró que existe un audio dando vueltas en el mundo de la farándula donde el trasandino afirmaba que entró a “¿Ganar o Servir?” con las intenciones de tener un romance con la venezolana.

Segundo round entre la parejita

Acto seguido se formó una discusión en torno a este tema, y de la nada Oriana aseguró que cuando vio una conversación de Facundo y su mejor amigo, descubrió que González se jactaba de haberse involucrado con Gala Caldirola.

“La única vez que te cogí el teléfono, porque yo no hago esas cosas, me encontré una conversación con tu mejor amigo diciéndole que te habías comido a Gala”, sostuvo.

“Ya te lo había explicado. Era un chiste que le hacía a mi amigo porque a él le gustaba Gala, era para joderlo a él”, se explicó el argentino, pero Oriana lo acusó de estarse haciendo el canchero con su amigo.

“¿Para hacerte el canchero tú le dices a tu mejor amigo que te has comido a alguien que no te has comido?¿Quién se hace el canchero con 35 años?”, le dijo Oriana, gritando.

Por su parte, el argentino se intentó defender, pero con su mirada burlesca solamente consiguió que Marzoli se enfadara más.

“¿De qué me voy a hacer canchero? Me he comido a minas mucho más famosas que vos”, respondió lo que hizo que todos los reclutas lo criticaran duramente, apoyando a Oriana.

“Que feo Facu (...) Date cuenta de que es un pelotudo, no vale la pena”, le dijo Sergio Rojas a la venezolana. En tanto, Faloon Larraguibel le advirtió: “Es un inseguro que necesita tenerte al lado para que lo puedan valorar”.

Facundo se reía durante la pelea e insistió que las palabras a su amigo eran un chiste y que, antes de entrar al encierro, habían hablado sobre estos problemas.

“¿La frase era voy a pasarlo bien con cualquiera o voy colgarme de Oriana?”, le preguntó la española, perdiendo la paciencia frente a la poca seriedad del trasandino y la pocas respuestas que él daba.

Segundos después, Oriana perdió la paciencia y le lanzó un vaso de agua: “Payaso, me cago en la puta... Se está riendo en mi cara, le hace gracia la situación. Yo aquí no quiero estar, que se quede él. No quiero llegar otra vez a este punto, no vine a joderme la imagen por este imbécil”, sostuvo la española, llorando.

“Viste lo que te pasa por pelotudo. Ahora cometela, porque ahora yo no te voy a defender”, le dijo Fabio Agostini, quien en esos momentos estaba esposado a Facundo como castigo.