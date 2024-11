“Mis gustos se vuelcan en lo que muestro”: Florencia Araneda revela cómo lo hizo para ganar rápida presencia en Chile como influencer de marcas

Menos de un centenar de días de regreso en Chile lleva Florencia Araneda, la veinteañera hija del matrimonio entre Rafael Araneda y Marcela Vacarezza que decidió dejar la comodidad de su hogar en Miami para probar suerte en nuestro país.

Una decisión acertada para la joven con estudios en Business con mención Marketing, quien en poco tiempo se ha consolidado como una figura de redes sociales habitual en campañas publicitarias de marcas locales.

El buen presente de Florencia Araneda en RRSS

Buen presente laboral, que Florencia explica en lun.com en su honesta representación como influencer de productos o prendas “que me gustan”, ya que reconoce que sus “gustos se vuelcan en lo que muestro”.

“Generalmente trabajo con marcas con las que me siento identificada, que me gustan y que usaría también aunque no estuviera trabajando con ellas”, reconoce la integrante del clan Araneda-Vacarezza.

“Lo que promociono es porque en verdad me gusta. También me es importante que sea un equipo o una maca que tenga mis mismos valores e incluso que tengan un buen ambiente de trabajo. Mis gustos se vuelcan en lo que muestro”, explica Florencia, quien asegura que su participación como influencer en diversas campañas “es un trabajo en el sentido que requiere tiempo, preocupación. Pero también es un trabajo que te abre muchas puertas. Es muy entretenido también, entonces no se siente lo que haces”.

“Generalmente, en el mundo de redes sociales se trabaja por campañas, lanzamientos o colecciones. Entonces, va variando cuando se necesita. Estos meses de colecciones de verano son más movidos. Hay marcas con la que uno puede tener contacto más extendido y así potenciar algo todos los meses”, indica Araneda, quien reconoce que “no tengo equipo, los voy grabando yo, los edito y hago el contenido. Me gusta hacerlo yo misma”.

“Es variable, pueden ser seis campañas al mes, de repente menos. En los Black Friday aumentan. En cuanto a los eventos, en esta época que hay más, puedo ir a tres (a la semana). Me gusta ir porque puedo conocer más de los orígenes de la marca y al equipo”, cuenta Florencia, conforme de su rápido ascenso como rostro digital de marcas.

“Fue bien de a poco porque las primeras marcas apostaron por mí y a que nos iba a ir bien sin conocerme mucho. No tenían nada que les asegurara eso y nos ha ido bien”, finalizó.