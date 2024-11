“No tiene nada de contento a la familia de Maite ni a la de Jorge”: Aseguran que Valdivia y Orsini retomaron su relación

Un paparazzeo de Maite Orsini junto a la camioneta de Jorge Valdivia despertó una ola de rumores sobre una posible reconciliación entre la pareja que se separó semanas antes de que se hicieran públicas las acusaciones de violación en contra del exfutbolista.

Los rumores comenzaron a volar, y la panelista de “Zona de estrellas”, Claudia Schmitd, señaló que le llegó la información que el motivo de esa reunión tenía que ver con Charly, el perrito que comparten. Además, ella aseguró a pie junto que ellos siguen juntos.

¿Maite declaró en contra del Mago?

Durante la emisión del último capítulo del programa de Youtube de Pamela Díaz, “ Oh! Diosas ”, discutieron esta junta que se realizó entre la diputada y el comentarista deportivo. Ante esto la Fiera cuestionó que se vuelvan a ver después de que Maite declarara en su contra.

Ahí es cuando la periodista Cecilia Gutiérrez hizo el alcance de que no fue precisamente a eso a Tribunales. “No declaró en contra, no fue a decir que es mala persona, pero sí ayudó a ratificar ciertos comportamientos, patrones. Además, ayudó a crear una cronología", partió aclarando.

“La llamaron a declarar debido a que después de que le revisaron el celular, encontraron una conversación entre Jorge y Orsini durante la noche de la primera denuncia. Por eso fue citada, y es donde habló sobre los comportamientos de Jorge y Claudio en las fiestas", añadió.

Con respecto a la junta del miércoles, la periodista señaló que la diputada le declaró a su círculo cercano que el motivo fue exclusivamente por su perrito, y ese fin de semana le tocaba a Jorge estar con él.

“Estoy en condiciones de confirmar que Maite Orsini y Jorge Valdivia retomaron su relación”

La Fiera seguía no entendiendo el comportamiento de Orsini, y especuló que quizás ellos retomaron su relación si es que sigue viéndolo, a pesar de las circunstancias actuales. Es ahí cuando Cecilia Gutiérrez mostró el As que tenía bajo la manga.

“Estoy en condiciones de confirmar que Maite Orsini y Jorge Valdivia retomaron su relación”, dijo Gutiérrez con plena seguridad.

Pamela Díaz sumó el dato que habló con Maite Orsini, de forma privada, y ella le comentó que no estaba con Jorge hace un mes y no se juntaba con Jorge en nada. No obstante, Cecilia le aseguró que no le mintió en esa ocasión cuando habló con ella.

“¿Cómo tú vas a declarar en contra de alguien y después vuelves? ¡No entiendo nada!”, exclamó la Fiera.

Cecilia continuó entregando datos, y afirmó que “tanto ella como Jorge aseguran y reaseguran a su círculo más cercano que ella no declaró en contra, declaró algo que le preguntaron porque ella efectivamente estaba hablando con él la noche de los hechos, pero que no declaró en su contra (...) Que ella diga la verdad y eso le juegue en contra a Jorge, eso es otra cosa".

“Aún así, contra viento y marea, contra declaración y declaración, ellos decidieron retomar (la relación) y darse una nueva oportunidad. Por eso, han estado juntos estos días. Una situación que no tiene nada de contenta a la familia de Maite ni a la familia de Jorge“, cerró.

El dato de Adela Calderón

Por otro lado, en el programa de este viernes de “ Que te lo digo ”, nuevamente fue la actriz Adela Calderón de público, y entregó un dato de impacto. Ella aseguró tener una amiga muy cercana que vive en el mismo edificio de Jorge Valdivia, y le dio una actualización sobre las visitas que recibe el exseleccionado nacional.

“Maite ha estado yendo a la casa del muchacho este, y Daniela también, pero va porque lleva a los hijos, me imagino. Lo siguen visitando todas las mujeres que lo aman. Con Daniela tienen hijos, son padres, tiene que estar", declaró.

Entrando en detalles sobre las visitas de Maite, la actriz aseguró que se enteró que la diputada llegó este jueves pasado a eso de las 16 horas, pero no tiene información de la hora en la que se retiró.