Por esta razón la producción de”Batman: The Brave and The Bold” se está tardando

La expectativa de los fans por “Batman: The Brave and The Bold” ha generado incertidumbre sobre su lanzamiento en el Universo DC. James Gunn, director involucrado en el proyecto, arroja luz sobre los motivos detrás de las demoras.

PUBLICIDAD

La película, que promete una nueva era para Batman, contrastando con la oscuridad de “The Batman”, ha generado mucho interés. Sin embargo, Gunn ha mantenido detalles escasos sobre su evolución, lo que ha sembrado dudas entre los seguidores de DC.

En una entrevista a Collider, Gunn enfatizó que la calidad del guion es crucial para avanzar en los proyectos del Universo DC. Así mismo lo dijo:

«No hay un calendario establecido para nada. Lo único que he intentado dejar claro a la gente desde el principio, de la forma en que espero que seamos diferentes, es que todo en DC se va a basar en los guionistas. Hasta que no tengamos un guión con el que esté totalmente contento, esa película no se va a hacer, sea lo que sea.»

Narrativa sólida

Gunn también elogió el trabajo de los guionistas involucrados en proyectos como Supergirl y Lanterns:

«Así que hemos sido muy afortunados con algunos guiones. Ya sabes, Supergirl llegó y, wow Ana Nogueria hizo un trabajo increíble, el piloto de Lanterns llegó, y ahora toda la serie de Lanterns llegó, y es como ‘Wow eso es maravilloso, maravilloso trabajo’. Y hay un par de cosas más que la gente no conoce, un par de películas y series de televisión que tienen luz verde o están a punto de tenerla.»

«Pero se va a basar siempre en eso, en la historia, porque al fin y al cabo si estamos contentos con la historia que estamos contando, eso es lo que más importa. Y una vez que The Brave and the Bold llegue a ese punto, entonces haremos la película. »

A pesar de la incertidumbre en torno a “Batman: The Brave and The Bold”, Gunn reveló que el villano Clayface aparecerá en Creature Commandos, un proyecto paralelo en el universo de DC. Esta conexión sugiere que elementos del universo de Batman seguirán presentes en otras producciones.