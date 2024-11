Tanza Varela recordó entre risas su efervescente pasado por la farándula nacional: “Me cacheteaban todas“

En su gran regreso a la televisión, Tanza Varela se veía espléndida con unos labios rojos, un vestido negro que cubría su vientre donde está creciendo su pequeña Roma, un pelo castaño con mechas rubias que recordaban su cabellara platinada cuando era la “niña terrible" de la farándula.

Ella participó del estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”, en donde partieron mostrando imágenes de las grandes polémicas que protagonizó durante el inicio de la década pasada. Al llegar al programa, ella fue consultada qué sentía cuando veía estas imágenes, y confesó que “antiguamente, me ponía muy nerviosa y me insegurizaba mucho".

“Hoy día digo ‘qué tierna'. Una Tanza pequeña sufriendo por estos periodistas tremendos que nos hacían pasar momentos súper heavy, mucha invasión. Yo creo que estaba muy chica para tanta cosa, creo que era muy invasiva la tele en ese entonces, y mi carácter atraía toda esta locura", añadió.

“La niña terrible de la farándula"

Cuando se sentó y saludó al resto de los invitados, se reían del torbellino que se veía en pantalla que hacía un fuerte contraste a la dulce mujer presente. “Yo siempre he sido dulce, aunque ustedes no lo crean. Yo creo que sacaron lo peor de mí también", dijo. “¡Qué desordenada era! Dios mío", añadió.

Ella desmitificó la idea de que se convirtió en la oveja negra de su familia, sino que recalcó que siempre fue diferente, y que para esa época cuando tenía 19 años, la exposición era demasiada.

Sin embargo, Constanza hizo el alcance que comenzó en el mundo de las luces cuando era aún más joven.“Yo partí a los 15 algunas portadas de revista, luego me desvié un poco y empecé a hacer muchos castings para teleseries. De repente, ya caigo en todo el tema del reality que fue una bomba“, señaló.

“Yo considero que un reality es súper heavy, porque es una exposición muy grande y estar encerrado vuelve loco a cualquiera. A parte de mi familia, les daba vergüenza que yo estuviera tan expuesta. Mis papás eran muy dulces y con mucha paciencia, mis hermanas también, pero a la otra parte de mi familia no les gustaba nada que los vincularan conmigo. Aunque nunca me importó tanto“, continuó.

Sus peleas con las Alvarado

Kike Morandé le preguntó si es que era muy loca, y Varela contestó que era muy directa, “era algo que me caracterizaba bastante, decía las cosas que pensaba. Hoy día tengo un poco más de filtro (...) Eso le chocaba mucho a la gente y me catalogaron como ‘la niña terrible de la farándula y rebelde‘, porque llegaba y decía lo que pensaba, tenía mucha personalidad".

Julio César Rodríguez recordó los conflictos que protagonizó con Anita y Angie Alvarado en dos realities distintos, en los dos ella fue golpeada por el clan de la “Geisha Chilena”.

“Yo no era la que peleaba, me cacheteaban todas“, recordó entre risas. ”Les gustaba provocarme porque sabían que yo tenía carácter, pero yo nunca le pegué a nadie y jamás lo hubiese hecho", añadió.

Si es que la han vuelto a llamar para realities, Tanza Varela confesó que sí, pero no ha accedido a estas ofertas laborales. “Durante todos estos años que he estado en México, sí me han llamado para varios programas, realities, ‘MasterChef’, y todo eso. Pero, ese formato televisivo me acomoda, soy mamá hace 9 años, en México tengo una empresa, trabajo mucho", precisó.