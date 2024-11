“Una de las cosas que yo me arrepiento de mi vida”: Mauricio Pinilla recordó el escandaloso episodio de “El Rey León"

Corría el año 2007 cuando la prensa se enteró de un affaire que estaba teniendo Mauricio Pinilla con María José López. Los medios de espectáculos asediaron a esta nueva pareja, y Pinigol hizo una conferencia de prensa en donde lanzó la recordada frase “un caballero no tiene memoria”.

Como ya es parte de la casa, el exfutbolista visitó nuevamente el set del programa de TV+, “Tal Cual”, y allí recordaron este episodio, que es lejos uno de los más recordados de su vida siendo objeto de la fascinación mediática: El mítico “Rey León".

“¿A quién se le ocurrió la historia de ‘El Rey León'? Con todo respeto”, consultó Raquel Argandoña. “Esa fue la Daniela Aránguiz, la Dani fue la que dijo que estaba viendo ‘El Rey León’ con la Coté en ese tiempo”, contestó Pinilla.

“Ese fue el mito porque ella instaló ese tema, pues todo el mundo dijo que yo había dicho que estábamos viendo ‘El Rey León'. Fue una historia poco creíble”, agregó el exfutbolista.

Él recordó que tenía camiones de televisión de transmisión en vivo y en directo desde su casa, y bromeó que estaba escondido debajo de la cama. Sin embargo, al otro día tenía que salir y tuvo que enfrentarse a las cámaras.

Mauricio Pinilla Captura: Tal Cual de TV+

¿Por qué estaba con lentes de sol?

Pinilla precisó que él estaba soltero viviendo en un departamento. José Miguel Viñuela intentó prestarle ropa diciendo que estaba soltero, así que no había problema. Por esto, consultó si es que Coté también no estaba emparejada, y el involucrado le dijo que no, ahí el animador se dio cuenta que la estaba embarrando y entre risas sugirió cambiar el tema.

Raquel Argandoña recordó que a propósito de este episodio, él inmortalizó la frase “un caballero no tiene memoria” en una conferencia de prensa cuando se refirió a lo sucedido con Coté López.

En el programa mostraron una imagen de él durante ese infame episodio, y él lucía una chaqueta de traje gris más una camisa y unos lentes de sol. Al ver esta fotografía, Mauricio explicó por qué estaba con lentes en dicha conferencia.

“Me había pegado un cabezazo en el borde de la cama y tenía el ojo morado, entonces no quería salir sin lentes porque iba a decir ‘este hueón se mandó tremenda ca** y más encima le pegaron’“, aseguró, y añadió que esto pasó tras estar ”jugando con mis amigos en el campo, en mi casa”.

A pesar de las risas y el momento liviano, Mauricio Pinilla confesó que este momento es “una de las cosas que yo me arrepiento de mi vida”.