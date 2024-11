Unidos por el amor a la música... y el destilado: La interesante historia del origen del programa “Power Trio”

En el segundo piso de Monticello, el programa “ Power Trio ” se estaba grabando en un espacioso salón oscuro. Al mando de este espacio están Sergio Lagos, Rayén Araya y Jean Philippe Cretton, quienes se reunieron en “Black Bar” de dicho casino para una jornada maratónica de rodaje.

Publimetro, invitado por Genia Comunicaciones, asistió a la grabación de diversos capítulos, en donde estaban invitados del calibre de Kanela de Noche de Brujas y Claudio Valenzuela de Lucybell, quienes en una mesa del bar se reunieron a conversar de lo que los apasiona: la música.

El amor a la música fue finalmente lo que unió a este trío, pero esta junta comenzó alrededor de otro tema diametralmente distinto: los destilados. En conversación con Publimetro, Sergio Lagos recordó cómo se originó la idea de este programa, cuya concepción sucedió en otro de sus espacios.

Él partió explicando que en su programa de 13C, “Alambique”, dedicado a la cultura del pisco, él tuvo de invitados a sus actuales colegas, Rayén Araya y Jean Philippe Cretton.

“Terminado esto, después de, por supuesto, un poquito de catar pisco, ahí surgió la idea. No sé quién fue el primero que tiró el exocet (misil), pero dijimos ‘hagamos un programa de música‘“, partió.

“Debiésemos hacerlo porque no existe, porque los que hay no sé si no dan el ancho, o por lo pronto son insuficientes para esta gran cantidad de cosas que están pasando en Chile, tanto en materia de música local como internacional", continuó.

Power Trio (Jean Philippe Cretton, Rayén Araya y Sergio Lagos) Fuente: Publimetro

El “Power Trio”

Al recordar los inicios del espacio, Jean Philippe Cretton relató que “en un momento como que empezamos a decir: ‘oye a los tres nos gusta la música, sabemos de música, es lo que más hablamos o conversamos. ¿Por qué no llevar esto como a un escenario con cámaras y con contenido? Ahí surgió la idea".

Sin embargo, existió una demora entre la chispa inicial y concretar el programa. “Nos demoramos algunos meses porque los horarios de los tres están super jodidos igual”, contó el animador de TVN.

“Considerando los viajes de Sergio a Perú que son super itinerantes, va y viene, Yo también que estoy con una carga laboral heavy y Rayén también. Nos costó poder aunar criterios", añadió.

“Entonces, finalmente fue Rayén la que tomó liderazgo ahí, que nosotros lo agradecemos mucho también, porque ella fue la la capaz de ordenar todo, todas las piezas, los horarios para que esto funcionara”, reconoció el animador.

El invitado al programa, el vocalista de Lucybell, Claudio Valenzuela, valoró este espacio que crearon los profesionales. “Tenemos periodistas increíbles (en el programa), Jean Philippe, Sergio y Rayén en un diferente estilo y diferentes formas, juntos en un lugar donde hablamos de música chilena. Creo que no sé, nos hace falta muchísimo“, partió.

“Hay mucho pasando. Hay muchas cosas nuevas ocurriendo y muchas cosas también de historia en las cuales podemos recuperar y volver a sentir. Últimamente, creo que la gente joven se ha dado cuenta que tenemos una historia como músicos chilenos, como lo que pasaban antes en los 90’s en Argentina”, continuó.

“Creo que ahora está pasando un poco eso, con un reconocimiento propio más allá, con todo el respeto, de Violeta Parra, más allá de Víctor Jara, más allá de Los Jaivas. Hay una nueva historia desde Los Prisioneros en adelante y hay mucho que ver", cerró.