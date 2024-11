“Vas a tener que pagar”: Francoise Perrot anuncia demanda contra Edmundo Varas por deuda de pensión alimenticia

La exintegrante del programa juvenil Mekano, Francoise Perrot, fue invitada este viernes al programa de farándula “Only Fama”. Allí, en entrevista con Fran García Huidobro, Perrot anunció que tomará acciones legales contra Edmundo Varas, su expareja y padre de su hija. En el programa, Perrot reveló que la deuda se arrastra desde hace años y que, además, Varas no ha tenido contacto con la niña desde que tenía apenas seis meses de vida.

“La Florencia ya está grande, y creo que todos los niños, después de los 12, 13 o 14 años, comienzan a buscar y preguntar por su padre biológico”, comentó Perrot, quien también aseguró que su hija no tiene interés en establecer una relación con su progenitor.

La respuesta de Edmundo Varas

Por su parte, Edmundo Varas se defendió en el mismo espacio, asegurando que siempre quiso mantener una relación con su hija, pero que las circunstancias no lo permitieron. “Siempre quise estar con Florencia, siempre la busqué. Inicié un proceso judicial, pero no se respeta. No le importaba mi presencia ni económica ni física, porque ella ya había construido una familia”, sostuvo.

El preparador físico también se refirió a los problemas personales de Perrot, acusándola de inestabilidad emocional y adicción al alcohol. “Es complicado vivir con una persona que tiene estos trastornos. Las mentiras, la necesidad de tener un recurso económico para gastarlo en esa adicción. Yo me hice cargo, no voy de víctima por la vida”, afirmó.

