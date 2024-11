Claudia Conserva sorprende y preocupa tras llegar a votar en silla de ruedas

Claudia Conserva llegó en silla de ruedas a votar en la comuna de Colina, en esta segunda vuelta de gobernadores en la RM. En su cuenta de Instagram subió una foto en donde luce una bota, pero con una sonrisa.

“Listo, voté.( Corriendo junto a @pollolibre66 un macetero enorme con nuestro pino natural de Navidad , ocupé tanta fuerza que se cortó la cuerda y me fracturé el peroné)”, precisó.

“Así no más po 😂 Las cosas de la vida …Me acordé de un post anterior donde decía que uno no sabe cuando no podrá moverse por eso había que aprovechar de hacerlo mientras se pueda …Hoy, lo que más lamento es no poder hacer pilates , pero el haberlo hecho antes me permite moverme mucho mejor con la fractura y la bota , en fin. Les cuento cómo evoluciona esto”, precisó.

Operada por monjes brasileños

Paralelo a esto, ha sido noticia la animadora, tras contar su experiencia de ser “operada” por monjes brasileños, todo esto en un nuevo capítulo de “Viaje a lo insólito”.

“Cuando tú tienes un diagnóstico, con un pronóstico tan malo, que es un cáncer de mama triple negativo, y sabes que lo único que te puede salvar es la quimioterapia, yo dije… estoy abierta a cualquier cosa”, comenzó contando.

En el primer día, contó que hubo un silencio completo en su sesión de terapia, y que de pronto, “se me licuó el cerebro”, dijo Claudia. “Fue como si hubieses prendido una juguera y mi cerebro hubiese estado dentro de la juguera… mentalmente sentí eso”, mencionó.

“Me asusté, abrí los ojos y después lo cerré y lo volví a sentir… y dije, ‘que loco’”, agregó.

“La cosa es que durante esta alucinación me encontré con don Ceferino… yo era una guerrera vikinga, entonces iba en mi caballo cabalgando por dentro de mi cuerpo y de repente veo aparecer a Don Ceferino. Me bajo, lo abrazo y le digo ‘que gusto de conocerlo’, y él me dice, ‘el gusto es mío’”.

“Cuando llegó el último martes de curación, yo estaba media deprimida (…) me metí a la cama de blanco, lo esperé, me abrazó, me miró a la cara y me dijo textual: ‘mantenga la calma, esto va a pasar, pero tenga paciencia, todo va a estar bien’”, dijo.