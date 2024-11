¡Estarían todos sus primos!: Pangal Andrade revela detalles de su posible programa de aventuras en Canal 13

Pangal Andrade reveló que existe la posibilidad de verlo nuevamente en la pantalla chica, y es que al aparecer estrenaría su programa de aventuras en Canal 13.

Publimetro tuvo la oportunidad de hablar con el triunfador de “¿Ganador o Servir?” mientras se encontraba participando en un rodaje para una campaña de Dove Men+Care, en donde reveló que está a nada de concretarse en trato con la señal.

“A ver, todavía no se cierra, pero estamos cerca de concretar algo muy entretenido”, expresó el deportista del Cajón de Maipo.

“Yo hace muchos años que no estaba convencido de volver a la tele y ya como he vuelto con un reality, he vuelto con todo”, agregó.

Eso sí, enfatizó en que no será como los usuales programas que vemos hoy en televisión, sino que uno más en su estilo.

“Mi sueño es mostrarle a la gente lo lindo y hermoso que es Chile, pero no la típica parte turística. Yo quiero llevarlo al extremo de Chile, donde nadie llega, y para llegar se tiene que caminar cinco días por acantilado o en helicóptero, o a veces ni siquiera se puede aterrizar en helicóptero”, explicó el chico reality.

“Quiero mostrarle a la gente lo que tenemos. Y cuando uno lo muestra a la gente eso, la gente lo cuida más y lo quiere más”, sostuvo Pangal.

En relación a los lugares que quiere visitar en esta nueva apuesta, Andrade comentó que quería recorrer todo Chile,

¿Sus primos estarán en su nueva aventura?

Un dato importante sobre este espacio, es que tendrá invitados especiales quienes lo acompañarán en esta nueva experiencia. El mismo Pangal nos confirmó que sus primos formarían parte de su programa.

“Todos estarán invitados, de hecho, quería ponerme el clan. Voy a invitar a varios primos a la aventura, ahí que me acompañen para esta aventura entretenida”, contó.

Finalmente, le consultamos si es que la oferta de la señal fue antes o después de su triunfo en el reality, a lo que nos reveló que lleva años buscando una casa televisiva que quiera tomar el proyecto.

“Lo venimos trabajando hace mucho años con mi hermano. De hecho, lo hemos presentado en varios canales y y bueno, como salimos del reality, fue el 13 la primera opción y ahora vamos a ver si resulta”.