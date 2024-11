“Me encuentro viviendo una situación que me genera tristeza y disgusto": Edmundo Varas alzó la voz tras acusaciones de Francoise Perrot

Durante el capítulo de este viernes del programa de farándula “Only Fama” , Francoise Perrot, anunció que tomará acciones legales contra Edmundo Varas, su expareja y padre de su hija.

PUBLICIDAD

En el programa, Perrot aseguró que la deuda se arrastra desde hace años y que, además, Varas no ha tenido contacto con la niña desde que tenía apenas seis meses de vida.

“La Florencia ya está grande, y creo que todos los niños, después de los 12, 13 o 14 años, comienzan a buscar y preguntar por su padre biológico”, comentó Perrot.

Por su parte, Edmundo Varas también habló en el programa y contó su propia versión de los hechos. “Siempre quise estar con Florencia, siempre la busqué. Inicié un proceso judicial, pero no se respeta. No le importaba mi presencia ni económica ni física, porque ella ya había construido una familia”, sostuvo.

“Es complicado vivir con una persona que tiene estos trastornos. Las mentiras, la necesidad de tener un recurso económico para gastarlo en esa adicción. Yo me hice cargo, no voy de víctima por la vida”, afirmó.

Edmundo Varas volvió a pronunciarse

El ganador de “Amor Ciego” se pronunció a este caso a través de sus historias de Instagram, las cuales borró posteriormente, pero fueron rescatadas por La Cuarta .

“Cansado de las mentiras. Disculpen, pero les acaban de mentir a todos en sus caras. Jamás abandoné a mi hija, sé que tiene 14 años, hace 12 años que no la puedo ver. Ya no puedo callar más. Lo siento mucho. No permitiré que se me trate de esa manera, porque se sigue mintiendo y la mentira daña”, señaló.

PUBLICIDAD

Lo que no se arrepintió de publicar es una imagen de él cuando era un infante, la cual tenía un sentido mensaje, que si bien no hace directa alusión a este caso, se entiende que hace referencia a esta polémica que se desató.

“A veces se recomienda guardar silencio, parece ser lo más prudente. Sin embargo, en algunas ocasiones es necesario alzar la voz. No todo está permitido en la vida, ni todo vale para sacar ventaja de ciertas situaciones" partió escribiendo.

“Hoy me encuentro viviendo una situación que me genera tristeza y disgusto, especialmente por todo lo que se dice y, más aún, cuando la mentira se convierte en una herramienta de manipulación que causa mucho daño", continuó el exchico reality.

Él comentó que ha vivido años difíciles, pero decidió ocuparse para superar la “pesadilla” que le tocó vivir. “Nadie me ha preguntado cómo me siento; todo transita a través de aquellos que causan el daño", añadió Varas.

“Me enfoqué en crecer y desarrollarme en el ámbito académico, y aunque el camino no ha sido fácil, he experimentado gratificación en cada paso. Sé que la vida no es fácil, que existen problemas y dificultades, pero aquí estoy, con más fuerza y mejor preparado para enfrentar todo lo que venga. Estoy blindado por el amor", aseguró.

“A mi edad, valoro profundamente el aprendizaje que he adquirido a lo largo de estos años. El proceso ha sido arduo, pero me ha permitido crecer de manera significativa, no solo en conocimiento, sino también en fortaleza interior. La vida continúa, con sus retos y sus alegrías, y me siento preparado para enfrentarlos con la serenidad que me ha dado todo lo vivido“, cerró Edmundo Varas.