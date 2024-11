“Decidí creer”: Claudia Conserva reveló que asistió a terapia con monjes brasileños tras diagnóstico de cáncer

En el octavo capítulo de Viaje a lo Insólito, Claudia Conserva reveló que asistió a terapia con los monjes brasileños tras su diagnóstico de cáncer en el año 2022.

PUBLICIDAD

En esta ocasión fue la animadora junto a Sergio Paz, quienes dieron a conocer detalles del mundo de estos seres sanadores, quienes son una especie de guías espirituales que prometen curar a distancia.

En un principio, Claudia contó que fue un amigo de Brasil quien le comentó sobre esta medicina y le aseguró que tenía que tener mucha fe.

Por su parte, ella estaba enfrentando uno de los momentos más complejos de su vida, por lo que decidió darle una oportunidad a esta medicina alternativa.

“Estoy abierta a cualquier cosa, lo peor es que quede igual, que me muera igual”, afirmó en el programa de Mega, y añadió que “decidí creer”.

Por esta razón, Claudia optó por autoconvencer a su cerebro de confiar en Ceferino, el médico fallecido que por instrucción del templo Tupyara lo visitaría.

“Yo quedé como con cariño hacia don Ceferino, y yo le dije a mi familia que me convertí en una vikinga en el sueño”, afirmó la rostro de TV+, y aseguró que para ir a las quimioterapias se comenzó a pintar como las guerreras de esas épocas.

PUBLICIDAD

Fue de gran ayuda

Según las palabras de Claudia en el espacio, ella se encerraba en el gimnasio de su casa para entrenar su mente y combatir los malos pensamientos.

En esa línea, dijo que en los sueños con Ceferino, ella era una guerrera en un caballo blanco, donde combatía en el interior de su cuerpo en compañía del médico.

“Para mí era todo un panorama juntarme con don Ceferino”, agregó Claudia entre risas, y sostuvo que le trajo de sorpresa a muchos familiares muertos.

“Iba, me acostaba, entonces empecé a conocerlo más. Me contactó con gente, me trajo de sorpresa a mi papá muerto, mi tía, y seguía trabajando en esta zona que le había indicado. Era muy feliz juntándome con este señor”, añadió.

“Cuando llegó el último martes de curación, yo estaba media deprimida (...) me metí a la cama de blanco, lo esperé, me abrazó, me miró a la cara y me dijo textual: ‘mantenga la calma, esto va a pasar, pero tenga paciencia, todo va a estar bien’. Yo sabía que me estaba despidiendo de este hombre y que no lo iba a ver nunca más”, sentenció.