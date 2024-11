“Él besándole el cuello”: Aseguran que conocido político estaría conquistando a Pamela Díaz

A principios de noviembre se filtró un video donde se ve a Pamela Díaz compartiendo en un restaurante junto a un misterioso hombre. Al parecer, ahora el galán tiene nombre y apellido y sería nada menos que el conocido político Felipe Kast.

Esto, luego que el medio Infama publicara el mensaje de un cibernauta, quien dijo haberlos vistos muy acaramelados en un evento. Fiesta donde efectivamente estuvo el senador, puesto que publicó una historia de Instagram.

“Te Morís a quienes vi hoy. Felipe Kast con Pamela Fiera Díaz muy acaramelados. Abrazados onda Titanic, ella doblando se cabeza y el besándole el cuello. Anoche en Santo Remedio en la pista del micro club. Él debe ser el amor secreto, de 8-10 años”, publicó el citado medio.

Además, como otra prueba de que, al menos, se conocen, fue una foto donde ambos están en el evento realizado por la fundación de Cecilia Bolocco, Care. Ahí, Kast figura como DJ, mientras que Díaz se encuentra en el público.

Tras ser consultada por Publimetro , Pamela Díaz descartó entregar una respuesta al respecto, señalando que “estoy tan en otra que no me importa lo que digan. Estoy ocupada trabajando. (Si quieren saber) averigüen. Yo no estudié periodismo. Esa no es mi pega. Digan lo que quieran. Estoy trabajando”, fue su respuesta.

Captura Infama

El video con el misterioso galán

Fue en su programa Oh Diosas! de Youtube donde Pamela Díaz no le iba a hacer el quite al video, y confirmó que efectivamente salió a comer el pasado martes. Cecilia Gutiérrez la interrumpió y le dijo que comió locos y tomó una michelada con una cerveza sin alcohol, sorprendiendo la Fiera ya que no podía creer que hasta supiera lo que consumió en el local, ella ratificó esta información.

“Sí fui a comer el día martes. No tengo nada que ocultar, obviamente fui a un restaurante que es público. Me parece súper raro el modus operandi de tu comunidad, tu secta, la secta de la Ceci. Cómo pueden sacar una foto, saber del menú o saber con quién estaba, si hay cosas que yo también guardo”, cuestionó la animadora.

Después de darse unas vueltas, Pamela contó que “cuando salgo con una persona estable, como si fuese mi pareja, no tengo problema en decirlo o en exponerlo, si obviamente se da. Sin embargo, creo que no corresponde exponer a alguien (el hombre con quien cenó)”.

Díaz reveló que esta persona sabe de la existencia del video, y al igual que ella, están sin cuidado. A pesar de esto, se preguntó a dónde podría ir para tener privacidad sin ser grabada.