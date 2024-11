“Hemos dado mucho show”: Anaís Vilches habla de sus celos hacia Marcianeke y sus intensas peleas en “Palabra de Honor”

“Intensidad” es probablemente una e las palabras que serviría para definir la relación amorosa de Anaís Vilches y Matías Muñoz -más conocido como Marcianeke en el mundo de la música urbana-, la que ha tenido altos y bajos en el desarrollo del reality show de Canal 13, “Palabra de Honor”.

De hecho, hace algunos días ambos terminaron llorando amargamente luego de una de las tantas peleas que han protagonizado al interior del programa de corte militar que se graba en las afueras de Lima, Perú.

Así, se ha podido ver que uno de los principales problemas de la pareja radica en los celos -que muchas veces han sido extremos-, de parte de Anaís Vilches hacia el cantante urbano, motivo por el cual Publimetro.cl conversó con la influencer, quien detalló algunos aspectos de su intensa relación.

Anaís reconoce ser celosa, pero asegura que “es obvio que nos amamos”

En ese sentido, Anaís Vilches reconoció que con Marcianeke “hemos dado mucho show” cuando han peleado, indicando que la gente ahora la conoce más y también su relación con el cantante.

“Yo creo que por las peleas que he tenido con el Matías, más que nada, igual nos exprimimos, hemos dado mucho show, pero bueno, ahí se aprende”, indicó Vilches.

La joven además señaló que sus celos provienen de las mentiras que le dice Marcianeke, lo que la hace dudar y volverse “loca”.

“Lo que pasa es que son cosas como que no solucionamos, yo pienso que el Matías me miente y él se vuelve loco y yo también me vuelvo loca. Eso no más”, aseguró.

Finalmente, al ser consultada sobre si es muy celosa, la joven influencer reconoció que ”sí, igual sí”, apuntando que pese a todo lo que se ha visto en el desarrollo del reality show, “es obvio que nos amamos”.