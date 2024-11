Jordhy Thompson será papá y a su pareja no le gustó nada: “Déjenme tranquila, yo no quería que se supiera”

Quien fuera jugador de Colo Colo Jordhy Thompson y que ahora juega en el FC Orenburg de Rusia, será papá. Sí, así como lee. Hay que recordar que el deportista fue formalizado por femicidio frustrado, luego de que su pareja Camila Sepúlveda lo denunciara.

PUBLICIDAD

Esta no era la primera vez, ya había denuncias por violencia intrafamiliar, pero la relación iba y venía, como es el caso actual, en que la joven vive con el deportista en Rusia, junto al hijo de la exestudiante de nutrición.

Y fue el mismo Thompson que subió una storie en su cuenta de Instagram, donde muestra una ecografía.

Acto seguido, la misma Camila Sepúlveda subió un texto explicando que ella no subió el registro y que no quería que se supiera. “No subí esa historia yo, déjenme tranquila, yo no quería que se supiera. Cerraré todas mis redes, adiós”, precisó.

Femicidio frustrado

El delantero fue formalizado en el año 2023, luego de que Sepúlveda denunciara de haberla intentado asfixiar en el departamento de unas amistades, luego de la celebración de un cumpleaños.

La joven logró zafar y llegó hasta la conserjería, desde donde tomaron contacto con Carabineros. Cuando el personal policial llegó al inmueble, tomaron detenido al joven futbolista, quien dormía en un sillón, y con notable consumo de alcohol.

“Desde que volvimos siempre hubieron golpes, ayer fue algo muy fuerte que nunca pensé que iba a pasar, casi me mató, no podía más y por eso llamé a carabineros”, dijo la víctima en conversación con el matinal Contigo en la Mañana.

En mayo se le decretó prohibición de acercarse a la víctima, pero en agosto se reconciliaron y se le eliminó la cautelar. En esa ocasión se le puso la condición de prohibición de acercarse a la víctima “en términos violentos”.