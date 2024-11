“Me voy a integrar”: Paty Maldonado confirma participación en el regreso de Primer Plano y revela cuál será su rol

Feliz como una lombriz. Así se encuentra Patricia Maldonado tras ser convocada como integrante de Primer Plano, en el retorno del programa de farándula de CHV, a 25 años de su última emisión.

En conversación con Publimetro , la actual panelista de Tal Cual, confirmó la información entregada por Luis Sandoval en Que te lo digo, revelando que este nuevo ciclo podría ser distinto al de años atrás.

“Me voy a integrar, pero a mí me gusta jugar”, aclara de entrada.

“Yo no voy a ninguna parte a pasarlo mal. Estoy en una edad en que ya no tengo control. Si me parece algo malo, te mando a la conche... en un segundo. Entonces, quiero estar en un lugar seguro y tranquilo”, señaló, advirtiendo que si no lo pasa bien, dará un paso al costado.

Respecto a su trabajo en su actual canal, aclaró que “yo no voy a dejar jamás TV+, lo vamos a compatibilizar, porque esto (PP) es los días domingo y si no me gusta, me voy. Así de simple. Pero, el equipo que está trabajando me parece muy serio, entonces, creo que puede ser un Primer Plano distinto a lo que fue en su época”.

“Estoy contenta, fui muy bien recibida. Pero los días lunes y viernes no los dejo, porque para mí TV+ es mi casa. Son mis amigos. Es el canal que me abrió las puertas. Entonces, que me llamen a los 74 años de edad, porque piensen que puedo aportar, me siento la mujer más orgullosa de este planeta”, agradeció.

Paty Maldonado confirma llegada a Primer Plano

Respecto a su rol, le pidieron ser ella misma, aportando con opiniones basadas desde la experiencia y los años de circo en el yet set nacional.

“Voy a comentar temas contingente, no se hace política ahí, pero mirado desde un punto de vista distinto, con los años que tengo. Yo puedo poner mis puntos de vista de cómo se pudo haber evitado el escándalo, por qué hacer de la vida privada un show, eso lo puedo criticar. Pero yo soy como soy y al que le gusta bien y al que no, aplaude nomas”, dijo fiel a su estilo.

Además, reveló sobre su relación laboral con el animador Julio César Rodríguez, señalando que “Como coanimadora con Julio hacemos una muy buena dupla. Trabajamos juntos juntos en Radio Agricultura, nos fue muy bien, le tengo mucho cariño. Yo le puse ‘Pajarraco’ y lo quiero mucho. Pero si no me siento cómoda, el contrato dice que me puedo ir cuando quiera. Pero espero quedarme un tiempo largo. Me gusta correr a los 74 años y no quedarme sentada en la ventana esperando la carroza. La carroza va a tener que perseguirme a mí”, sentenció.