“Un secreto que tenía guardado 12 año”: Tanza Varela reveló qué pasó con la querella que interpuso Kel Calderón en su contra

Tanza Varela estuvo como invitada en el más reciente capítulo de “Podemos Hablar”, en donde habló sobre su pasado en el mundo de la farándula.

PUBLICIDAD

Recordemos que la actriz se hizo conocida en nuestro país tras participar en diversos realities y programas en la pantalla chica, sus relaciones amorosas y sobre todo, sus escándalos.

En este contexto, es donde la chica reality recordó uno de sus momentos más polémicos, cuando Kel Calderón interpuso una querella en su contra.

Cabe destacar que la hija de Raquel Argandoña tomó acciones legales contra Tanza tras asegurar que la abogada le había sido infiel a su pareja de aquel entonces, Pablo Schilling.

“Ella gana la demanda y lo único que me gané de castigo, gracias a Dios, una firma (mensual)”, explicó Varela sobre el hecho, quien en aquel momento fue condenada a 61 días de reclusión menor, el pago de 3 UTM y firmar por un año en Gendarmería, no obstante, debido a su nulo historial delictual, no llegó a estar en la cárcel.

“Yo justo me fui a México cuando tuve ese castigo y estando en México tenía que ir a firmar”, detalló, país donde lleva 12 años junto a su esposo, Matías Bize.

En aquel entonces, ella vivía en el norte del mencionado lugar y tenía que viajar a Monterrey a firmar.

PUBLICIDAD

“No sé por qué fue así la cosa, pero finalmente el castigo fue que yo tenía que ir a una firma mensual”, le contó a Julio César Rodríguez.

¿Cumplió o no cumplió la condena?

Acto seguido, Tanza se sinceró y reveló la particular manera que logró cumplir la condena: “La persona que me recibió en ese momento en México me dijo: Mira vienes de lejos entonces firmalas todas”, dijo Tanza, revelando que sólo viajó una vez y firmó todo.

“¡Lo dije y no lo debería haber dicho! Fue un secreto que tenía guardado 12 años”, confesó en el programa de CHV.