“Eres patético para defenderte...”: Oriana Marzoli vuelve a enfrentarse a Facundo González tras saber que contactó a otra participante por Instagram

Caras de sorpresa y un nuevo enfrentamiento entre Oriana Marzoli y su -todavía pareja- Facundo González, dejó entre otras cosas el último cara a cara del reality show de Canal 13, “Palabra de Honor”, donde la exMiss Perú que ingresó hace poco al espacio, Anyella Grados, se fue con todo contra el argentino revelando además que hace unos años hasta la contactó por Instagram.

Todo quedó al descubierto cuando en la actividad denominada “Corte Marcial”, la peruana tomó la palabra y apuntó directamente a Facundo González, quien generó la molestia y enojo de Oriana Marzoli al defenderse.

“La semana pasada me minimizaste, desconfiaste de mi capacidad y me dijiste que era un fantasma. Creo que tan fantasma no fui para ti hace un par de años cuando me escribiste por Instagram. No soy ningún fantasma, soy Anyella Grados, para que te sepas mi nombre tal como cuando me buscaste en Instagram”, señaló la peruana en la oportunidad.

A esto, Facundo respondió diciendo que le hackearon el Instagram ese año, excusa que nadie le creyó y que incluso provocó que su examigo, Fabio Agostini, terminara riéndose en el suelo.

En ese instante, Oriana le habló en voz baja a su pareja, recriminándolo en duros términos. “A mí me preocupa estar con un tío tan tonto como tú. Yo no puedo estar con alguien que se autohumilla así, eres patético para defenderte. Has permitido que todo el mundo se ría de ti. Te humillaste heavy, has sido el payaso”, le señaló.

“Qué asco de hombre...”

En tanto, luego de ser la más votada por sus compañeros, Ayella Grados lamentó la actitud de sus compañeros señalando que “ahora me doy cuenta de que la gente no es sincera con sus palabras”.

Grados además continuó indicando que no tolera a Facundo y su actitud. “Él me buscó. ¿Y se dan cuenta lo poco caballero que es? Tiene que andar corriendo detrás de las faldas de Oriana para que lo defienda, él no puede solo. No entiendo cómo Oriana puede estar con una persona así. Qué asco de hombre”, puntualizó entre lágrimas tras la actividad.

“En todas las mujeres exitosas el punto débil es la pareja”, cerró reflexionando Andrés Caniulef.