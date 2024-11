Mauricio Israel furia total con partidos de Chile Vamos por “botar a la basura a Pancho Orrego” tras elecciones: “Me da asco y vergüenza esa derecha”

Totalmente indignado con los partidos de derecha se mostró el panelista del programa “Cómo estamos hoy!” de Tevex y comentarista deportivo, Mauricio Israel, luego del desaire que le hicieron los personeros y personalidades de Chile Vamos al ahora excandidato a la gobernación de la Región Metropolitana, Francisco “Pancho” Orrego, luego que se conociera que había perdido las elecciones ante su oponente, Claudio Orrego.

En ese sentido, Mauricio Israel comentó las imágenes del momento en el que Pancho Orrego reconoce el triunfo de su oponente, instante en el que el presidente de la UDI se niega a tomarse una fotografía con quien fue su candidato, y luego que la más posible candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei asegurara que era “mucho mérito” esperar que el abogado ganara las elecciones.

“Se demoraron siete minutos en botar a la basura a Pancho Orrego”

“La verdad, me dio pena la situación”, comenzó señalando Mauricio Israel sobre el excandidato, asegurando que la derecha usó a Orrego y luego lo desechó.

“Se demoraron siete minutos en botar a la basura a Pancho Orrego, ¿cómo uno va a confiar en una derecha que utiliza a una persona que sabía perfectamente que no iba a ganar, porque en el discurso de Evelyn Matthei dice eso? Y cuando termina de hablar, le da un palmotazo en la espalda, gracias y chao”, reflexionó Israel sobre lo ocurrido.

Luego criticó las imágenes del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez donde no se quiso tomar una fotografía con él, señalando a su juicio que “le dice no, yo no me tomo ni fotos contigo, ni tampoco hablo; Rodrigo Galilea indica ‘ya vámonos’ de acá y lo más triste de esta historia, es que no había nadie mirándola, se encargaron de que no se tuviera público, sólo prensa para el discurso de Pancho Orrego”.

“Esto de la derecha es impresentable, mostraron lo que son de verdad, la esencia. A uno lo obligan a ir votar y dicen que si no se hace, no se puede reclamar, pero resulta que si vamos a votar por esta gente, me da asco y vergüenza esa derecha”, cerró diciendo muy enojado, Mauricio Israel.