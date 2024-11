“¿Se llevan mal con la Emi?“: Kel Calderón y Emilia Dides subieron jocoso video en donde se refirieron a las especulaciones

La marca Pandora invitó a diversas influencers nacionales a Tailandia, en donde se encontraban personajes como Karen Paola, Kel Calderón y . Entre estas últimas nació una polémica inventada por los seguidores de la hija de Raquel Argandoña.

Calderón publicó una imagen junto al resto de las invitadas a este evento de Pandora, y la tituló como “Noches con puras Reinas en Bangkok“. Dentro de estos registros estaban Karen Pola, Ignacia Antonia, Sheynnis Palacios, pero no estaba la candidata chilena a Miss Universo 2024.

Esto desató la invasión de comentarios reclamándole a la abogada por la ausencia de Emilia. “No está Emilia así que lo siento, no es lo que dices"; “Falta la real reina”; “¿Qué pasó? Falta nuestra reina Emilia Dides"; eran unas de las respuestas más populares.

La explicación de Kel Calderón y Emilia Dides

Por esto, Kel realizó una historia junto a Emilia en donde bromearon con esta ausencia en la imagen, y especularon de que existe una mala onda entre ellas. “¿Se llevan mal con la Emi?“, preguntó en tono de broma Dides, y la abogada le reclamó: “¡No sé por qué no estabas Emilia Dides en esa foto!“.

Este video lo complementó con un texto en donde recalcó que no existe ninguna mala onda entre ambas, y dio a conocer la sorpresa que le dio encontrarse con todos esos comentarios.

“Llevo como mil años en esto, pero aún no paro de sorprenderme de que porque la Emi no salió en una foto random (aleatoria) de un viaje entero, vamos a tener una ‘enemistad’. What? (¿Qué?)”, partió escribiendo.

“He tenido el placer de conocer a mi Emilia Dides en este viaje y no habría ninguna razón en el planeta para que nos llevásemos mal”, señaló.

“Al contrario, es una reina que solo nos llenó de orgullo en el último Miss Universo. Es una diosa y sobre todo eso tiene una voz de otro planeta, así que más encima es talentosa”, continuó la influencer.

“Y sobre todo eso, es la beba más buena onda, apañadora, chistosa que se mueren”, cerró Kel Calderón.