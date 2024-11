Se odian con pasión: Sergio Rojas y Oriana Marzoli protagonizaron fuerte encontrón en "Palabra de honor"

La enemistad entre Sergio Rojas y Oriana Marzoli va creciendo a medida que avanzan los capítulos de “Palabra de honor” y en una nueva actividad, los participantes se mostraron las garras y el periodista dejó atónita a la chica reality, lo que despertó la furia de sus amigos.

Esa mañana comenzó el conflicto después de que Sergio se burló de la defensa de Oriana Marzoli a las palabras de Faloon. Él comenzó a exclamar hashtags como #Polioperada #Venezuela #Poly Pocket diabólica.

Esta rencilla se trasladó a una actividad de grupo, en donde Oriana fue la primera a pasar al frente y se le pidió que nombrara a quién le gusta más llamar la atención y escogió a Sergio, a quien tildó de “ridículo" cuando buscar obtener más protagonismo.

Sin embargo, la respuesta de Rojas no se hizo esperar. “Oriana se dio cuenta de que este no es su reality. Yo siento que este es el reality de los chicos no reality. Le molesta mucho tener un rol tan secundario, protagonizando las mismas peleas de siempre. Hay que darle paso a nuevas generaciones, la era de Oriana ya pasó”, sostuvo.

Luego de que Oriana le recriminara a Sergio que debería dejar de imitarla porque eso sólo refleja sus “carencias”, Rojas le contestó: “La gente que tiene carencias es la gente que no acepta que es morenita, que no acepta el rostro que le dio la vida. Esa es una carencia”.

Sus palabras causaron polémica, y fueron criticadas por sus compañeros. “No hagas lo que no te gusta que te hagan”, le dijo Dash. “Es una falta de respeto”, indicó Mel. “Predicas pero no practicas”, agregó Fer.

“Me encanta que caves tu propia tumba”, le respondió Marzoli, mientras que él le dijo que no estaba hablando de lo físico sino de sus carencias. Más tarde, a sus amigas, la española le comentó que le encantó que el periodista se metiera con su físico: “Es maravilloso, va a quedar funadísimo”.

Cuando fue el turno de Sergio Rojas, él le devolvió la mano a Marzoli, y la escogió como a la persona con que jamás iría de vacaciones, y señaló que no lo haría porque se levanta muy temprano para maquillarse y lo despertaría.

Sergio Rojas y Andrés Caniulef Gentileza: Canal 13

Sergio en una cueva de lobos esteparios y la acusación de discriminación de Oriana

No hay primera sin segunda, y una nueva confrontación se vivió entre los ya mencionados durante la nominación. En la Corte Marcial, antes de que comenzara la votación, Rojas, dándose cuenta de que puede ser muy votado por su discusión contra Oriana, aseguró estar preparado.

“Sabía que me iba a meter en una cueva de lobos esteparios hambrientos de este cuerpo. Lo supe del día uno, pero he descubierto que tengo grandes recursos. Creo tener la coraza suficiente, yo me he ido demostrando que tengo muchas más herramientas de las que pensaba (...) Poco a poco me vuelvo imbatible para desgracia de mis adversarios”, sostuvo.

Luego, llegado el momento de votar de Oriana, le dedicó unas palabras al periodista antes de revelar la identidad de su voto. “Le pido que medite sobre sus grandes recursos porque no creo que la discriminación sea uno de ellos”, le dijo.