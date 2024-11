“Tu postura fue de ser la muy muy, cuando no eres tan tan”: Fer Figueroa se convirtió en la nueva enemiga pública en “PDH”

Una nueva enemiga pública tiene el grupo de los “Latin”, y se llama Fer Figueroa, quien recibió la mayor cantidad de votos del bando comandado por Sergio Rojas, esto para salvar a Anyella Grados y Antonella Ríos de la nominación.

PUBLICIDAD

Sin embargo las nominaciones no fueron en tono amistoso, sino que varios fueron al choque en contra de la amiga íntima de Oriana Marzoli y la última en llegar al reality show.

El primero en atacar fue Sergio Rojas. “Llegaste en una actitud muy altiva, con una insolencia que no me agrada. Tu postura fue de ser la muy muy cuando no eres tan tan”, partió.

“Y todo para agradarle a una supuesta abeja reina, pero lamentablemente a esa colmena le queda muy poca miel. Deberías salir de ahí, demostrar quién eres y no ser abeja obrera a la sombra de alguien que ha perdido todo su brillo”, le expresó.

Fer contestó con dureza. “No me conoces nada y no me vas a conocer nunca. No me junto con gente como tú, eres una manzana podrida que pudre a manzanas verdes”, espetó. Ante esto, Rojas le dijo que no estaba en sus planes conocerla, y que al parecer ella sabía de manzanas podridas.

Fer Figueroa en Palabra de Honor Captura: Canal 13

La parada de carros de Anyella Grados

Anyella fue la segunda en tener que hacerle frente a Fer, quien le dijo que la vota por estrategia, pero la amiga de Oriana se fue con todo en contra de la modelo. “Al fin alzaste la voz, siento que las calladitas son las peores. Siempre van por abajo”, aseguró.

Grados se defendió diciendo que todo lo que le tenía que decir a Facundo González fue en su cara, y Figueroa le cuestionó todo el tiempo que esperó para sacarle en cara lo que él le escribía antes por Instagram.

PUBLICIDAD

“¿Por qué no lo sacaste antes?“, cuestionó y Anyella le dijo que era porque no lo necesitaba, “no te metas en asuntos que no tienen nada que ver contigo”, agregó Grados.

Al momento de devolverle el voto, Fer dijo “eres tú o soy yo. Ya te dije lo que tenía que decirte, me da flojera seguir hablándote". Ante esto, “Miss Perú" le comentó que con gusto la escuchaba.

Luego, cuando Caniulef votó por ella, Fer volvió a lanzar un dardo. “Cuidado con juntarse con gente podrida. Se nota que eres buena persona, pero si te juntas mucho te vas a ensuciar también”, le sentenció al periodista sobre Rojas, y éste le dijo que escuchara sus propios consejos.

Fabio Agostini le reclamó que opinara sobre los conflictos entre él y Facundo, mientras que ella señaló que lo cuestionaba porque sus dichos afectan a Oriana que es su amiga. “Yo no me metería nunca en el problema tuyo y de tu amiga, pero has querido agarrar protagonismo con nosotros", sentenció el español.

La última gran pelea se dio con Faloon Larraguibel, quien le dijo “llevas poquitas horas acá. Siento que has llegado con los humos bastante arribas con ganas de sobresalir de una u otra forma, metiéndote en conversaciones ajenas que no te incumben. Siento que quieres agarrar camarita de alguna u otra manera".