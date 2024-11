“Vengo con evidencia”: Michelle Carvalho desmiente a Carlos Valencia tras negar supuesto “veto” en el canal

La modelo brasileña Michelle Carvalho rompió el silencio y desmintió categóricamente al productor ejecutivo de Gran Hermano, Carlos Valencia, quien negó la existencia de un veto en Chilevisión contra la exintegrante de realities.

Recientemente, Valencia se refirió a los rumores sobre un supuesto el supuesto “veto” que tendría Carvalho en Chilevisión. Esto, debido a que tras su triunfo en Gran Hermano, la brasileña no ha tenido nuevos proyectos en el canal, contrario a lo que sucedió con las anteriores finalistas del reality, Constanza Capelli, Pincoya y Eskarcita.

Al respecto, el productor afirmó a TiempoX que desde la estación televisiva estarían interesados en trabajar nuevamente con Carvalho. “Nos entregó un súper buen contenido, estamos súper agradecidos de Michelle, y nos encantaría volver a trabajar con ella, hay que buscar el espacio”, aseguró el productor. Además, descartó el supuesto veto, señalando que el único motivo por el que no han colaborado recientemente sería un desacuerdo económico: “De hecho, la invitamos a Pasapalabra, pero lamentablemente no llegamos a acuerdo económico con su manager”.

Sin embargo, las declaraciones de Valencia no tardaron en generar una respuesta contundente por parte de Michelle Carvalho. A través de su canal de difusión en Instagram, la modelo no solo negó las afirmaciones del productor, sino que además respaldó sus palabras con capturas de pantalla de conversaciones con miembros de la producción.

“Debo decir que lo que comenta Carlos Valencia no es real, y como siempre, vengo con evidencia”, comenzó Carvalho en su mensaje. Luego, mostró los chats donde, según ella, quedó en evidencia que no hubo intención concreta de negociar por parte del canal. “Después de esa conversación, no nos respondieron absolutamente nada, por lo tanto, no hubo negociación”, añadió, descartando que el tema se haya tratado por un desacuerdo económico.