¿La aprueba la suegra?: Mamá de Raimundo Cerda entregó su visión sobre Faloon Larraguibel tras inminente romance

Los rumores ya están circulando y la nueva pareja que nació dentro del reality “Palabra de honor” está compuesta por Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel, quienes ya tuvieron acercamientos en el encierro anterior “Ganar o servir”.

Estos coqueteos comenzaron en una actividad, los cuales desataron una tensión entre ambos, lo que no le cayó nada de bien a Gala Caldirola, quien fue la primera en tener una conexión con el joven.

En Las Últimas Noticias adelantaron que ellos se reconectaron durante el reformatorio. Nuevamente comenzaron los coqueteos, las actividades sensuales y la chispa se encendió. A pesar de que el joven todavía no hace su ingreso, ya se afirmó que existieron besos con Faloon.

Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel en ¿Ganar o servir? Gentileza: Canal 13

¿Qué opina la suegra?

El medio citado se comunicó con la madre de Raimundo, y Katherine Helfmann habló sobre este incipiente romance. “Al Rai no le gusta estar solo, así que si hay algo (entre ellos) que se apoyen, que lo pasen bien. A mí Faloon me cae regio, es una mujer muy trabajadora y empeñosa. Mientras me traten bien a los cabros todo bien”, declaró.

Por su parte, uno de sus excompañeros de encierro, Pangal Andrade, comentó sobre esta nueva relación que se verá durante las próximas semanas. “Veo a Faloon bastante sola en este reality. Y claro Rai, a quien ya conocia, entro y ella se sintio mas acompañada. Le hace bien para sentirse apoyada, el Rai la va que defender y proteger. En los realities es rico tener un amigo que te cuide", declaró.

A pesar de esto, no le ve futuro a la relación. “En Ganar o servir se tiraban onda igual, pero Faloon sabe cómo es Rai, no creo que se vayan a enamorar, ni pololear. Raimundo está en onda de pasarla bien y ella también, lo que no tiene nada de malo, pero así como que sea un amor duradero no creo, es un amor de reality”.