“Me desnudó con su mirada“: Luis Mateucci aseguró que Daniela Aránguiz intentó sacarle celos con Facundo González

El romance de Luis Mateucci con Daniela Aránguiz fue recordado por el equipo del React del reality show de Canal 13, “Palabra de honor” , en donde el argentino está trabajando con una de sus excompañeras de “Tierra Brava”, Valentina “Guarén" Torres, quien es amiga de ambos.

Esto salió a colación después de que hablaran sobre la intensidad que tenían en la pareja, y Torres recordó cómo fue ver a su compañero de trabajo enamorado, y las rabias que pasaba por lo mismo.

La Guarén aseguró que le dio un ataque de celos dentro del reality a causa de Fabio Agostini, el cual no fue mostrado por las pantallas de Canal 13. “Se paseaba, miraba y le decía desde lejos ‘Daniela, ya te vi, ya te dije una vez’“, reveló.

“Le gustaba que estuviera celoso”, aseguró Valentina, y Luis estuvo de acuerdo con esta afirmación. “Había algo que no me gustaba, no en exceso. Daniela me hacía poner celoso por cualquier cosa y ella me decía ‘ay este me está joteando'. Eso sacaba lo peor de mí“, añadió.

Luis Mateucci, Daniela Aránguiz

“No viste cómo me miró Facundo..."

El argentino aseguró que la última vez sucedió durante la fiesta de cumpleaños de Nicolás Solabarrieta, en donde también se encontraba Facundo González y Oriana Marzoli.

Ellos aseguraron que no se saludaron con el grupo, ya que no había buena onda con Daniela. “Cuando volví con ella, me dijo ‘Facu me miró con unos ojos'. Él estaba así (cabizbaja), nadie la saludó (del grupo). No daba para saludarla si había hablado mal de todos. Nadie la quería saludar", contó.

“Facu hizo así (miró al suelo), y en ningún momento la miró. Yo estaba, si yo no hubiera estado, imagínate lo que puedo a llegar a pensar del pobre Facu. Cuando volvimos me dice ‘No viste cómo me miró Facu, me desnudó con su mirada‘“, continuó.

“Eso me lo hacía con mucha gente para provocar", cerró el argentino.