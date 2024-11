“No quiero que te pierdas le mejor versión de mí“: Mauricio Pinilla reveló las románticas palabras que le dijo a Gissella Gallardo

Cada participación de Mauricio Pinilla en el panel de “Tal Cual” se ha caracterizado por la vulnerabilidad que ha mostrado. No fue la excepción en este pasado martes, en donde habló de su salud mental y el importante rol que tiene la madre de sus hijos, Gissella Gallardo.

“Hoy día me siento orgulloso de mí mismo. Me miro al espejo y me digo: ‘estoy orgulloso de ti’, porque me tocó pasar un sin número de situaciones muy complejas emocionales, depresivas, de internaciones en clínicas psiquiátricas“, partió confesando.

“Yo lo pasé mal, lo pasé muy mal y estoy orgulloso de la persona que ahora soy porque logré darme cuenta en el momento justo que tenía que hacer un cambio importante en mi vida", añadió.

Pinilla contó que su última estancia en una clínica psiquiátrica fue clave. “Esa persona no era lo que yo quería ser. No era lo que yo había luchado desde niño, no eran los valores que me habían inculcado mis padres (...) Llegó el momento de ser el Mauricio Pinilla que tú quieres ser en el futuro”, reflexionó.

Él transparentó que es difícil hablar de salud mental, y reveló que mucha gente le agradece que hable de estos temas. “No hay que agradecer, hay que ser valiente porque la gente necesita expresarla, necesita comunicarla y necesita entenderlas”, contó, quien añadió que se siente increíble tras compartir su experiencia.

Mauricio Pinilla Captura: Tal Cual de TV+

El amor que tiene hacia Giselle Gallardo

Jordi Castell le consultó cómo su familia lo incentivó para sanarse, y Pinilla contestó que ha sido fundamental en su camino. “Yo soy un agradecido de Gisse y se lo digo todos los días porque yo creo que sin ella no hubiese sido capaz“, confesó.

“Ella me acompañó, me cuidó, estando separados y juntos, en todos los momentos ha estado presente. Cada vez que yo la he estado cagando y me he acercado a la casa, me ha abierto las puertas", añadió.

Por su parte, José Miguel Viñuela se preocupó de preguntarle cómo ha visto a la madre de sus hijos durante todo este proceso, y el exfutbolista comentó que le dijo a Gissella, “yo no quiero verte sufrir nunca más por nada. Yo voy a estar acá para ayudarte y acompañarte, estar en los momentos más necesarios“.

“Yo la hice mucho sufrir. En este proceso nuevo le dije un par de cosas... Le dije muchas cosas, y entre esas que no la quería ver más sufrir y que quería hacerla la mujer más feliz del mundo“, continuó, y alabó cómo ha visto a su expareja quien ha podido trabajar más a diferencia de cuando estuvieron juntos.

Posteriormente, Mauricio Pinilla reveló las tiernas palabras que le dijo a Gissella Gallardo. “Yo le dije: ‘no quiero que te pierdas la mejor versión de Mauricio Pinilla'. Cuando te das cuenta de las cosas y empiezas a hacer las cosas bien, es tu mejor versión, tu mejor versión como padre, como pareja, ahí nos ha costado retomar, pero estamos en una muy buena senda. Va a venir la mejor versión mía y no quiero que la aproveche otra persona“, reveló.