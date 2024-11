Periodista de Chilevisión que ingresó a Arsmate es sacada de pantalla: “lo único que he sentido es penita”

A mediados de octubre pasado la mujer abrió su cuenta en la plataforma que vende contenido sexual, señalando que era “algo que venía pensando, porque soy muy exhibicionista y me gusta mostrarme”.

De hecho, contó a LUN que en las primeras 24 horas en Arsmate ganó alrededor de 800 000 pesos, mostrándose “muy orgullosa, porque no cualquiera tiene la valentía y la seguridad de sí misma para iniciar una cuenta de Arsmate. Estoy chocha con mi persona”.

Sin embargo, debido a esta decisión, la periodista señaló que Chilevisión la había sacado de pantalla tras desempeñar labores por diez años en el departamento de prensa del canal.

En una conversación con sus seguidores en Instagram, María Paz Arancibia respondió afirmativamente ante la pregunta: ¿Chilevisión te bajó de pantalla?”.

Posteriormente, otra persona le preguntó si aún seguía en el canal y ella le confirmó que se mantenía “pero no me verán en pantalla por el momento”.

Cuando le consultaron sobre cuál era su ánimo ante la decisión de Chilevisión de sacarla de pantalla, María Paz Arancibia aseguró: “No sé... creo que lo único que he sentido es penita”.

¿Qué cambió en Chilevisión?

Cuando se conoció del ingreso de la periodista a la plataforma de contenido sexual, ella señaló en entrevista a LUN que en el canal había salido “todo bien” cuando le contó a sus jefes, añadiendo que “fue una conversación amable, honesta, respetuosa para ser transparente con ellos y saber cómo lo íbamos a manejar. Creo que mis jefes no se esperaban lo que les planteé y se sorprendieron un poco”.

Además, detalló que habían llegado a un acuerdo con la gente del canal para que en su perfil no salieran referencias a Chilevisión, aclarado que “esta clase de trabajo lo realizo en mi tiempo libre, en mi casa, por supuesto que no me tomo las fotos en la oficina, se trata de una actividad de mi vida privada”.