“Yo no le pido nada”: Faloon Larraguibel se refirió a su relación actual con Jean Paul Pineda y reafirmó que no hay vuelta atrás

En una íntima conversación con el periodista Sergio Rojas, la animadora Faloon Larraguibel se sinceró sobre el término de su relación con Jean Paul Pineda.

“Uno cuando se separa conoce de verdad a las personas”, reflexionó, pero el animador de “Que te lo digo” tenía otra visión, él afirmó que son la misma persona tan solo en contextos distintos.

Ella aclaró que se ha preocupado de mantenerse sola, sin necesitar de la ayuda económica de su ex, ya que afortunadamente le va bien. “Yo no le pido nada”, apuntó.

“Me da lástima su situación, yo lo tengo clarísimo. Él nunca pensó en la vida que yo no quería nada más. Y aún así muy enamorada, pero eran muchas cosas y ya no podía seguir aguantando. Yo estaba muy enamorada de él”, sostuvo Larraguibel.

Sergio Rojas la puso en el supuesto de que no fuera madre, si es que hubiese seguido aguantando la violencia de Pineda, o si finalmente tomó esa decisión por sus hijos. “Yo no podía seguir aguantando más", respondió.

Faloon Larraguibel en Palabra de honor Gentileza: Canal 13

No hay lugar para una reconciliación

Consultada sobre por qué tuvieron que pasar tantos hechos de violencia para decidirse, Faloon contestó que “ya eran muchas cosas que se venían arrastrando desde hace mucho tiempo”.

Larraguibel señaló que desde sus entrañas sabía que no podía continuar una relación con el futbolista, lo cual le permitió tener la fuerza para salir de aquella situación.

No obstante, este sentimiento no lo sintió antes. “Siempre sentía en el fondo de mi corazón que esto se iba a arreglar, que no era el final. Siempre, estoy siendo súper sincera. Siempre sentía que no era el final”.

Ella señaló que él ahora no podría estar presente en su vida, considerando que comparten hijos en común, pero en un futuro lo ve como una posibilidad. “Yo sé que no les va a hacer absolutamente nada (a sus hijos). No les va a hacer daño. No les va a hacer nada que esté mal", confidenció.

“Imagínate que para los niños pasa esto (el episodio de VIF), y además se va su papá. Es muy difícil todo", añadió.

Finalmente, Faloon Larraguibel reafirmó que no hay posibilidades de reconciliación. “No voy a dar pie atrás, lo tengo clarísimo. Me siento bien”, cerró.