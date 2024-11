“Yo no me metí en una relación”: Faloon Larraguibel aseguró que Karol Lucero y Arenita no terminaron por su culpa

Una tremenda pelea y discusión entre Faloon Larraguibel, Oriana Marzoli y Gala Caldirola fue la que se pudo ver en el capítulo de este miércoles 27 de noviembre del reality show “Palabra de Honor” de Canal 13, donde las protagonistas se dijeron de todo y en la que hasta apareció mencionado el conductor de radio y televisión, Karol Lucero, expareja de Faloon.

Faloon y Karol Dance iniciaron una relación en 2008, cuando ambos participaban del programa de televisión “Yingo”, y luego de un mediático y comentado quiebre entre Karol Dance y Natalia Rodríguez, también conocida como “Arenita”.

Y justamente eso fue lo que le sacó en cara Oriana Marzoli en la pelea, donde le gritó que “cuando le robaste Karol Dance a Arenita sí necesitabas hombres, ¡robahombres!”.

El hecho, dejó dando vuelta el tema que los tres protagonistas han intentado dejar de lado, sin embargo, la propia Faloon Larraguibel quiso aclarar el tema más tarde.

Faloon aseguró que no se metió en la relación de Karol y Arenita

Tras la pelea, Faloon conversó con los periodistas de espectáculos Sergio Rojas y Andrés Caniulef sobre las acusaciones de que se interpuso en la relación de Karol Lucero con Arenita.

“Yo no me metí en una relación, Karol y Arenita llevaban meses separados. Ellos terminaron y Karol se fue a vivir a otro lugar. Cuando yo empecé con Karol ellos no tenían absolutamente nada”, aseguró Faloon en la conversación con sus compañeros.

Todo esto ocurre años después de que los tres protagonistas tomaran caminos completamente separados y muy distintos.

Mientras Faloon decidió participar en hasta ahora dos reality show, y luego de haber conducido algunos programas en el canal Zona Latina, Karol Lucero se casó hace poco con María Francisca Virgilio, y Arenita vive en Dinamarca con su esposo y tiene una pequeña hija, manteniendo el contacto con sus seguidores chilenos a través de redes sociales.