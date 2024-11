“Lo que he logrado ha sido por mi perseverancia”: Jhendelyn Núñez se sinceró sobre el camino que ha tenido que recorrer

En el programa “Todo Va A Estar Bien” de ViaX, el pasado jueves 28 de noviembre fue invitada la joven modelo de 36 años, Jhendelyn Núñez, quien ahondó junto a Eduardo De la Iglesia, entre otras cosas, acerca de su familia, su carrera, su pasión por los negocios y su relación amorosa.

Y en la entrevista, de más de 40 minutos de extensión, De la Iglesia –actor y presentador de TV– quiso saber acerca de esa mentalidad emprendedora que desde pequeña tiene Núñez.

Sobre sus primeros pasos dentro del mundo de las ventas, la exchica de Morandé Con Compañía reconoció que “ vendí dulces, cuando estaba en el colegio: tabletones. Le dije a mi mamá ‘necesito $3.500‘, que era mucha plata... sentí que eran como 30 lucas ahora para un niño . Yo nunca tomé micro, porque siempre viví en el centro en Rancagua, entonces me iba al colegio caminando. Yo decía ‘¿cuál es la necesidad que tenemos en la sala de clases cuando el profesor está en el ramo aburrido?‘: comer poh’. Muchas veces no tomábamos desayuno y teníamos hambre... entonces yo dije ‘ya poh, hay que comprar un coyac para entretenerse, un tabletón’, y así partí: nunca más le tuve que pedir un peso a mis padres ”.

Acto seguido, continuó contando acerca de otro de sus proyectos laborales que tuvo en su ciudad natal: “Después tuve unos lavados de auto en Rancagua. Me gusta incursionar, aunque eso no fue, quizás, un éxito, pero me gusta aprender. Admiro mucha a la gente que tiene negocios”.

Además, respecto a este interés por incursionar en diferentes negocios, Jhendelyn sostuvo que “yo tengo muchos miedos en la vida. Esto que te digo yo de dar un paso a lo desconocido, porque es fácil quedarse donde estoy: ¿dónde estoy? que a la Jhen le sales eventos, se sube a un escenario, hace lo que le gusta –soy muy agradecida–, le sale una campaña, gana plata desde la casa, pero yo digo ‘yo puedo más‘... estoy en mi zona de confort. Entonces, en algún minuto dije ‘Ya, invirtamos en esto del inmobiliario‘: hay que poner los huevitos en diferentes canastas ”.

En otro pasaje de la entrevista, la emprendedora e influencer enfatizó que “y lo que te decía denante de que yo trabajé, pa’ yo comprarme mis cosas –y no pasa nada con quienes no lo hacen, sino yo hablo de mi vereda–, yo me siento muy orgullosa: yo las cosas que tengo, lo que he logrado, ha sido por mi perseverancia, por mis ganas de surgir, por mis ganas de ser mejor persona”.