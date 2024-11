Mauricio Israel es demandado por pensión de alimentos: exesposa aseguró que su hija está enferma y que “no se merece lo que le ha pasado”

Una demanda por pensión de alimentos fue interpuesta en el 4º Juzgado de Familia contra el comentarista deportivo Mauricio Israel, instancia judicial ante la que su exesposa, Marisol Gálvez está solicitando que se regule el tema debido principalmente a que la hija de ambos está con problemas de salud, por lo que el dinero que Israel le entrega mensualmente, no alcanza para cubrir sus necesidades.

“Ella ha buscado a su papá durante 3 años y ha insistido y ha recibido el rechazo, se me parte el alma, pero quiero que ella tenga una vida que se la merece, se la ha ganado, es mucho lo que ella ha tenido que pasar”, aseguró Marisol Gálvez en el matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, al comentar los motivos por los cuales decidió interponer la demanda contra Mauricio Israel.

En ese sentido, agregó además que la hija de ambos tiene un problema de salud que requiere de varios medicamentos, los que no alcanza a cubrir con el monto que Mauricio Israel le entrega de forma mensual y que no ha sido mediado por la justicia.

“No se merece estar viviendo estas crisis del corazón, de la angustia que tiene, no se merece nada de lo que está pasando, llegó el minuto en que dije ‘Marisol ponte los pantalones’ y ahora si... no lo quería (poner la demanda), pero ahora si porque quiero que ella tenga lo que le corresponde”, añadió la exesposa de Israel.

Mauricio Israel no quiso referirse al tema

Por su parte, el abogado de Marisol Gálvez, Rodrigo Deichler, indicó que la hija del comentarista deportivo ha recibido varios mensajes de parte de su padre donde éste le asegura que no la quiere ver.

“Ella ha mostrado una voluntad clara de tener un vínculo, a veces ella ha recibido mensajes contundentes donde el padre dice que no le interesa. ‘No te quiero ver, entiendelo, ya te lo dije’ es textual y recurrente, tiene audios y tiene textos, es regular también que la menor busca a su padre”, aseguró el abogado.

En tanto, al ser contactado por el matinal de Chilevisión, Mauricio Israel solo indicó que no se referirá al tema porque aún no ha sido notificado de la demanda y que se alegra si es así porque así la pensión será determinada por un tribunal.