“Sí, lo conozco, es verdad...”: Pamela Díaz evitó profundizar en su relación con el senador Felipe Kast en medio de los rumores de romance

Pamela Díaz y su supuesta relación amorosa con el senador de Evópoli, Felipe Kast, ha estado en el ojo de la prensa de farádula, ya que los rumores sobre el vínculo solo han ido aumentando, mientras que ninguno de los protagonistas ha confirmado -ni desmentido- la información.

Por lo mismo, y luego de que la propia Pamela Díaz haya instado a los periodistas a “reportear” y confirmar la información por sí mismos, fue consultada sobre el tema en el podcast “Oh! Diosas” que se transmite por Youtube junto a Cecilia Gutiérrez y Felipe Vidal.

“Está todo bien...”

Así, apenas al comenzar el programa, Felipe Vidal comenzó a bromear con sus compañeras, quienes están en medio de los rumores faranduleros, pero por motivos diferentes.

Primero, fue Cecilia Gutiérrez quien tuvo que contestar si se cambia de canal o no, mientras que casi al terminar el espacio fue el turno de Pamela Díaz y su posible romance con el senador Felipe Kast.

“Felipe Kast y Pamela Díaz están colaborando?” fue la pregunta que apareció con letras blancas y fondo negro en pantalla, la que además de desatar las risas del estudio, obligó a “La Fiera” a contestar algo.

En ese sentido, lo primero que señaló Pamela Díaz fue que “yo dije mientras no hayan fotos, no voy a decir absolutamente nada de mi vida, la única persona que sabe exactamente con quien estoy, la única que tiene video y tiene todo es Cecilia Gutiérrez”, aseguró, mientras su compañera se reía de forma cómplice, agregando que si se cambia de canal, contará “todo” y mostrará el video que asegura tener.

“Ya, es suficiente, está todo bien. Me cae muy bien, sí, lo conozco, es verdad. Simpático. Está todo bien, pero no voy a decir ningún detalle porque no corresponde”, cerró diciendo “La Fiera” del senador Kast sin profundizar más allá en su posible o no relación.