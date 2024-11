“Dijiste que yo era la geisha de Luis”: Daniela Aránguiz y Oriana Marzoli protagonizaron feroz enfrentamiento en Only Fama

La reconocida chica reality venezolana, Oriana Marzoli famosa por su carácter explosivo, protagonizó un intenso enfrentamiento con Daniela Aránguiz, durante su paso por el programa “Only Fama”, donde Aránguiz es panelista.

El encuentro comenzó con una aparente cordialidad cuando Aránguiz mencionó que había saludado a Marzoli en el cumpleaños de su ex en común, Luis Mateucci. Sin embargo, la tensión rápidamente escaló cuando Oriana negó el gesto: “Tú nunca nos saludaste, no mientas”. Ante esta acusación, Aránguiz se defendió tajante: “Yo no soy mentirosa. Todo Chile sabe que lo único que no soy es mentirosa”.

“Dijiste que yo era la geisha de Luis”

El ambiente se encendió aún más cuando Marzoli recordó una declaración de Aránguiz en el reality Tierra Brava, donde supuestamente la calificó como la “geisha de Luis” Mateucci. “Pues, de momento, creo que empezaste mintiendo en Tierra Brava cuando dijiste que yo era la geisha de Luis. Todo el puñetero país sabe perfectamente que yo, perdóname, o sea, mandoneada de ningún hombre”, lanzó Marzoli, marcando el tono de la disputa.

Aránguiz no se quedó atrás y respondió: “Te voy a contar que aquí no estamos en un reality, estamos en un programa de televisión y los problemas que yo he tenido con mi expareja quizás por celos, así como tu también tienes problemas de celos con tus parejas, es un asunto mío. Pero sí, yo escuche que tu dijiste que yo era una despechada y una insegura de mierda”.

La conversación se tornó en un intercambio de gritos y reproches, mientras las panelistas Fran García-Huidobro, Paula Escolar y Mariela Sotomayor intentaban mediar, sin mucho éxito.

Marzoli volvió a la carga y contestó: “Tierra Brava es antes de Ganar o Servir. Por ende, querida, la que ha hablado antes de mí eres tú, no yo. O sea, así como un poquito para que te sitúes en el tiempo”.

Fran García-Huidobro aprovechó para preguntar si el conflicto entre ambas estaba relacionado con Luis Mateucci, lo que ambas negaron. De hecho, Aránguiz aclaró que, pese a todo, ha recibido apoyo del argentino en medio del complicado momento que vive su familia tras las recientes polémicas de su exesposo, Jorge Valdivia.

El enfrentamiento concluyó cuando Aránguiz confesó haber sentido celos en el pasado al descubrir que Oriana enviaba mensajes a Mateucci. Sin embargo, aclaró que sabía que entre ellos no había nada más que amistad.