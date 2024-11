“Me conmovió hasta las lágrimas”: Emilia Dides tuvo una hermosa experiencia en Tailandia

El pasado sábado 16 de noviembre se vivió en el Arena Ciudad de México la gran final del “Miss Universo 2024″, donde la representante de Dinamarca, Victoria Kjaer, logró ser la sucesora de la periodista y modelo nicaragüense Sheynnis Palacios.

Pese a que la ganadora del programa Rojo: El Color Del Talento –en su categoría de cantantes– Dides, no logró ser la coronada, se despidió del certamen de belleza a lo grande, quedando dentro del “Top 12″.

Luego de su tremenda participación en el concurso, la chilena ha disfrutado de algunos días en tierras del Sudeste Asiático, específicamente en Tailandia. Todo esto bajo un evento de la marca de joyas con origen danés: “Pandora”.

Siguiendo esta línea, la joven de 25 años compartió en las últimas horas –mediante su cuenta de Instagram– bellas postales evidenciando la conexión con el animal terrestre más grande del mundo.

“ Viví la experiencia más mágica de mi vida, y no por la foto . La energía de los elefantes y la capacidad que tienen de sentir todo, me emocionó y me conmovió hasta las lágrimas ”, así partió Emilia.

“Conecte con ella, y es por eso que ambas estamos con los ojitos cerrados, no se dejan tocar fácilmente, pero me acerqué y dejé que viera lo que hay dentro mío”, continuó la modelo.

Respecto a los registros fotográficos, la representante por Vitacura aseguró que “esta postal, es por lejos la mejor foto que me sacado en mi vida, porque la veo y repito el sentimiento de cuando estaba con ella, la elefantita”.

Dides cerró el post con un “¡gracias universo!”.

Cabe destacar que, luego de terminar con la participación en el “Miss Universo”, Emilia había adelantado lo que sería esta experiencia por Tailandia: “Me llegó una llamada y se viene un viaje increíble. Es algo que siempre he querido hacer”.