Primer Plano: Paty Maldonado tendría un sueldo millonario por cuatro capítulos al mes

El contador ya está en cuenta regresiva para la vuelta a las pantallas de “Chilevisión” del estelar de farándula del canal privado: “Primer Plano”. Y ese sentido, el único nombre más que confirmado es el de su animador, el conductor del matinal “Contigo En La Mañana”, Julio César Rodríguez.

Eso sí, uno de los rostros televisivos que ya tendría un pie dentro del programa es Patricia Maldonado. Pese a que su presencia aún no ha sido oficializada, presuntamente, le habrían ofrecido un millonario sueldo a la cantante y actriz para contar con ella.

Tal como detalló el medio “La Hora”, según fuentes que habrían consultado, la panelista de “Tal Cual” (TV+) habría gozado de una exitosa negociación con “Primer Plano”. Pero no solamente eso, sino que también la profesional de la actuación –con papeles en de “De Cara Al Mañana” (1982, TVN) y “Bellas Y Audaces” (1988, TVN)– puso una condición: la doble militancia en ambos canales.

Siguiendo esta línea, la cifra por ser partícipe de la mesa de opinión sería nada mas y nada menos que de $8 millones, lo que contemplaría cuatro capítulos al me s.

“Yo no voy a ninguna parte a pasarlo mal. Estoy en una edad en que ya no tengo control. Si me parece algo malo, te mando a la conche... en un segundo. Entonces, quiero estar en un lugar seguro y tranquilo”, reconoció Maldonado en conversación con el medio señalado.

“Estoy contenta, fui muy bien recibida. Pero los días lunes y viernes no los dejo, porque para mí TV+ es mi casa. Son mis amigos. Es el canal que me abrió las puertas . Entonces, que me llamen a los 74 años de edad, porque piensen que puedo aportar, me siento la mujer más orgullosa de este planeta”, sentenció la presentadora de TV.

¿Cuándo comienza este regreso de “Primer Plano”?

El espacio de la prensa rosa que tuvo su último episodio el pasado 28 de diciembre de 2018, regresará a la pantalla chica el próximo domingo 8 de diciembre.

Este redebut vendrá acompañado de una transmisión totalmente en directo, en la cual el público podrá interactuar en tiempo real, contará con invitados en cada capítulo, despachos en vivo y, además, reportajes de investigación.