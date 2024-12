Fernando Farías aclara su estado de salud tras video viral que preocupó a sus seguidores: “La vida es linda, a pesar de la edad”

En los últimos días, un video viral en TikTok generó preocupación en las redes sociales. Se trata de un registro que muestra al conocido actor nacional de 93 años, Fernando Farías, famoso por su interpretación de “Don Genaro”, caminando solo por su barrio. El video provocó algunos comentarios como: “Se ve como ido” y “Qué triste verlo así, tan olvidado y solo”. El video alcanzó más de tres millones de reproducciones, y desató preocupación por su estado de salud.

Fue tal la viralización del registro, que algunos usuarios comentaron sobre la posibilidad de poder realizar un homenaje en vida al destacado actor. “Uds q lo tienen cerca, armen un homenaje en vida y el resto apoyamos. Se lo merece”, dijo una usuaria. “Cuándo un homenaje, antes que parta”, añadieron.

Ante la oleada de comentarios y especulaciones, Farías decidió romper el silencio para tranquilizar a sus fanáticos. En conversación con Radio ADN, el actor aclaró que, aunque el video es real, no refleja del todo su situación. “Camino despacito porque me caí y me pegué en el coxis. Entonces me cuesta caminar, porque me duele, pero sigo manejándome bien”, explicó.

Farías también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre el envejecimiento y su perspectiva positiva ante la vida. “Yo generalmente camino firme y erguido, como si estuviera desfilando”, afirmó, destacando que, a pesar de sus 93 años, mantiene una actitud optimista. “Todos llegamos a viejos, y tengo ganas de llegar a viejo para saber cómo es la cosa”, añadió con humor.

El actor agradeció el cariño y la preocupación de quienes comentaron el video y aseguró que su recuperación avanza favorablemente. “Gracias por preocuparse, pero estoy caminando bien y cada vez mejor”, concluyó. “La vida es linda, a pesar de la edad, lo sigue siendo”.

Fernando Farías, ícono de la televisión chilena, ha demostrado una vez más su fortaleza y carisma, recordándonos que el paso del tiempo no disminuye la capacidad de disfrutar la vida. Su mensaje, lleno de gratitud y vitalidad, sin duda llega a calmar a sus seguidores, quienes habían lamentado un posible deterioro en la salud del actor.