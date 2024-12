Raquel Argandoña y Kel Calderón protagonizaron un emotivo reencuentro en Tailandia, demostrando que definitivamente dejaron atrás las tensiones familiares que las separaron en 2020 tras el escándalo entre Nano Calderón, hermano de la influencer, y su padre, Hernán Calderón. Ambas compartieron su momento juntas a través de las redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores.

PUBLICIDAD

Kel Calderón, quien está en el país asiático por la celebración de la marca de joyería Pandora, publicó en sus historias de Instagram una foto junto a su madre. “Miren con quién me encontré en Bangkok”, escribió la influencer junto a un emoji de corazón, reflejando un ambiente de reconciliación. Por su parte, Raquel Argandoña viajó a Tailandia como parte de una invitación de Masai Travel, la agencia de viaje cuyo creador fue el fallecido periodista Claudio Iturra.

A pesar de que sus compromisos laborales eran completamente distintos, madre e hija se tomaron un momento para reencontrarse y demostrar públicamente que están reconstruyendo su relación. Este gesto, sin duda, será valorado por sus seguidores, quienes han sido testigos del distanciamiento que las marcó en los últimos años.

Raquel Argandoña y Kel Calderón vivieron un inesperado reencuentro en Tailandia: “Miren con quién me encontré…” Kel Calderón vía Instagram

Este último encuentro no es un hecho aislado. En agosto de este año, durante la ceremonia de juramento de Kel Calderón como abogada, ya se había visto un acercamiento entre ambas. Raquel Argandoña confesó en el programa Only Fama que fue uno de los días más felices de su vida. “Yo siempre pedía que jurara, y cuando me invitó, no podía creerlo. Fue la noticia más alegre de este año”, expresó emocionada.

El rol de Claudio Iturra en la reconciliación

En ese contexto, Argandoña también reveló el papel que desempeñó el fallecido periodista y aventurero Claudio Iturra en la reconciliación. “Claudio, muy amigo de Kel, siempre me decía ‘no se preocupe, suegri, yo la voy a convencer. Este año va a jurar sí o sí. Después nos vamos a ir a tomar unos copetes para celebrar’”, recordó la animadora.

Aunque Iturra falleció en mayo, sus palabras quedaron grabadas en el corazón de la animadora. “Se fue antes. Siempre decía ‘pucha, Claudio, quedó algo pendiente’”, contó.

“Cuando Kel me invita a su juramento, ella me invitó, yo estaba feliz. Yo creo que fue la noticia más alegre de este año (...) Solamente pueden entrar dos personas. La verdad es que yo pensé que no iba a ir. Dije ‘en una de esas va a invitar a su pareja y a su papá’”, sinceró.