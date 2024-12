¿Amor de padres o reconciliación?: La razón que explicaría foto entre Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara

¿Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara juntos otra vez? Esa es la pregunta que surgió luego ser vistos en el aeropuerto de Santiago, junto a una par de pequeñas maletas. Posiblemente llegando o a punto de emprender vuelo.

Si bien, en la fotografía no demuestran mayor cercanía, porque ambos están con sus respectivos celulares - ella mirando la pantalla y él hablando por fono- de igual manera surgieron las suspicacias de una posible reconciliación matrimonial.

Pero, todo podría tratarse del viaje que realizaron a Miami para estar junto a su hija Maite, quien tomó la decisión de dejar el voleibol y jugó el último partido, en presencia de sus progenitores, tal como lo registró en una publicación de Instagram.

“La idea de no tener más voleibol duele demasiado. Pero al mismo tiempo, no puedo no decir adiós al deporte que me dio tantas alegrías y la razón detrás de tantos momentos que me hicieron la persona que soy hoy. A todos los que formaron parte de mi viaje, gracias, no podría haberlo hecho sin ustedes”, escribió en inglés.

En las imágenes, se ve junto a sus padres y hermano.

“Siempre voy a estar ahí”

Tiempo atrás, la exanimadora de TVN se refirió a su separación con Solabarrieta, señalando que, a pesar de los problemas, él siempre será el padre de sus hijos.

“Nosotros hemos tenido una relación de muchos años, una relación donde tenemos hijos preciosos. Donde él, independiente de lo que pase, va a ser siempre el papá de mis hijos, y eso para mí es súper importante, y ese es un amor que no va a cambiar nunca”, agregó.

“Yo siempre voy a estar ahí pa’ ayudarlo, en todo lo que yo pueda. Luego, si la vida el día de mañana nos quiere juntar de vuelta, bien, y si no, ambos tenemos que seguir nuestro camino”, señaló en conversación con Pedro Carcuro.