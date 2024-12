Pareja de Jordhy Thompson asegura que el jugador le fue infiel y también dejó embarazada a una mujer en Rusia

Este lunes la noticia de la prensa rosa era un nuevo quiebre entre Jordhy Thompson y su pareja Camila Sepúlveda. Porque ahora la joven precisó en su Instagram que el futbolista ahora negaba al hijo que esperan y del cual él mismo dio la noticia.

“No estoy funando a nadie, pero si me van a estar hablando a través de live, de las que después se arrepienten y negando a un hijo solo por un enojo eso no lo permitiré, así que cierra tu boca y deja de andar pa la tele”.

Además, agregó que “y ahora niega al hijo jajajaja que él mismo quiso hacerlo público jajajaja empezó la película de nuevo. Ojo que tú partiste con tus show de tus lives para variar como estay poco picado jajaja”, fueron parte de sus palabras.

La razón del quiebre

Y claro, Sepúlveda se devolvió desde Rusia a Chile, donde estaba acompañando a Thompson, quien juega en el FC Orenburg.

El sitio Infama conversó con la exestudiante de nutrición y ella reveló la verdad de esta nueva pelea, que viene de varios perdones luego de episodios de violencia intrafamiliar y de femicidio frustrado.

“Me vine (a Chile) apenas me enteré que Jhordy había dejado embarazada a una rusa allá también, llevaba harto tiempo siéndome infiel con ella, apenas lo pillé, agarré mis maletas, a mi hijo y nos devolvimos altiro”, afirmó.

Agregó que llegó a Chile y “me di cuenta que yo también estaba embarazada, le mandé todos los exámenes videos de las ecografías todo, para que no dijera que yo lo estaba inventando, fue todo muy transparente con mis exámenes y ecografía”.

Además aseguró que ella tiene 8 semanas de embarazo y “la otra niña casi 7 semanas de embarazo”.

Infama le preguntó cómo lo había descubierto y Sepúlveda precisó que por teléfono, “le pillé conversación con ella, en donde ella le mandaba todo, exámenes y eco también” y en ningún momento el exColo Colo lo negó.

“Para mí ya no hay perdón, con los bebés no se juega, es muy pendejo, tuvimos una discusión, me bloqueó y se puso a hacer el en vivo negando a su hijo, pero ya es problema de él, jamás rogaré por mis hijos”, sentenció.