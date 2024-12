“Si hay algo que me carga es la gente cínica”: José Antonio Neme define su estilo en reveladora entrevista

“Si hay algo que me carga es la gente cínica y esa risa falsa”, es parte de lo que señala el periodista y conductor del matinal de Mega, José Antonio Neme, quien dio una reveladora entrevista a la revista Velvet, convirtiéndose además en la portada del mes de diciembre de dicha publicación.

En la conversación, Neme habla del estilo frontal que lo ha caracterizado en su participación en el matinal “Mucho Gusto”, sobre lo que indicó que “en cuanto a la vida pública-política trato de poner la pelota al piso para tener un mínimo común y podamos conversar: un ladrón es un ladrón, un corrupto es un corrupto. O sea, defraudar al fisco no es una falta, ¡es delito! ¡No me hinchen las pelotas!”.

Así, sobre sus opiniones, las que muchas veces han sido controversiales y enfrentadas a varios personajes políticos o públicos, el periodista indicó que “prefiero la franqueza”, agregando que “hasta yo me encuentro odioso la mitad del año, ¡insoportable! No me afecta, me desprendí de los que otros opinen de mí… En mi vida me muevo con cierto relajo, franqueza, conociendo los límites morales y legales; jamás imputaría delitos ni injuriaría. Hoy me siento liviano en lo emocional, psicológico y espiritual, porque ya no dependo de lo que los otros piensen de mí”.

A lo anterior agregó que “me han pintado como un peligro para la sociedad; como un agente revolucionario comunista, fascista. Han dicho que soy de todos los partidos políticos, de todas las identidades sexuales; me han imputado delitos, amenazado de muerte… Pero cuando frente a eso dices: ¿Y qué? Al final, nada es tan determinante porque esta vida se va a acabar. En algún minuto fui consciente de mi finitud”.

Lo que descoloca a Neme

En tanto, al ser consultado por lo que de verdad lo descoloca al momento de enfrentar a las autoridades o a diversos entrevistados, José Antonio Neme dijo enfático que lejos lo que más le molesta es “cuando sé que el entrevistado sabe que estamos hablando de algo que no es real, o que está absolutamente adornado y suavizado por otros factores (...) Si hay algo que me carga es la gente cínica y la risa falsa”.

Además, sobre la administración del gobierno de Gabriel Boric -del cual ha sido muy crítico-, Neme señaló que “nunca tuve expectativas de él ni como candidato ni como presidente. Lo entrevisté muchas veces como diputado, no lo conozco en profundidad. Tampoco abrazo el ‘frenteamplismo’ ni en Chile ni en el mundo. Entonces, jamás me generé expectativas de la alternativa Frente Amplio, aunque era legítima y necesaria”, cerró.