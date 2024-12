“Me liberé de la presión”: Michelle Carvalho posó como rostro de Victoria’s Secret y revela especial apoyo de Pedro Astorga

Tras cinco años alejada de las sesiones fotográficas, la modelo brasileña Michelle Carvalho volvió a deslumbrar frente a las cámaras como el rostro de la nueva campaña navideña de Victoria’s Secret en Chile. La noticia fue confirmada a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un adelanto de la elegante sesión de fotos que marcó este esperado retorno.

“Siempre dicen que atreverse es una cuestión de actitud, y claro, es cierto, pero si tu entorno no colabora en eso, la valentía no es la misma”, escribió en una publicación acompañada de sensuales imágenes luciendo piezas de la reconocida marca de lencería. “Agradecida de @victoriassecretchile por darme una oportunidad de trabajo con total libertad creativa y, obvio, también a mi equipo que me impulsa a darlo todo sin miedo”, añadió.

La ganadora de la segunda temporada de Gran Hermano explicó en conversación con Las Últimas Noticias cómo esta experiencia marca un cambio significativo en su vida. “Ahora que tengo la oportunidad de darles más contenido, hecho con mucho amor, simplemente me liberé de la presión de querer ser o parecer perfecta a ojos de quienes me critican. Estoy haciendo cosas que me hacen feliz a mí y a mis seguidores” , señaló.

El especial apoyo de Pedro

En este proceso de reinvención, Carvalho destacó el especial apoyo de Pedro Astorga, su amigo cercano, quien ha sido un pilar fundamental en esta etapa de su carrera. “Con Pedro tenemos una confianza única, y él también me ha impulsado a seguir avanzando con esta nueva imagen que evidentemente no es del gusto de todos”, comentó.

La modelo reflexionó sobre la importancia del respaldo de su círculo íntimo en momentos de cambio. “Es precisamente lo que uno espera de sus más cercanos: que te animen a ser más valiente y no querer agradar a quienes no forman parte de la gente que te quiere. Él es generoso y siempre tiene una palabra de ánimo o cariño para mí”.

Con este regreso triunfal, Michelle Carvalho demuestra una vez más por qué se alzó como el “Rostro Revelación” del 2024 en los recién celebrados Premios Cordillera.